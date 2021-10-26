Чем отличаются американские супермаркеты от российских

Человека из России, попавшего в супермаркет в США, многое удивит. Например, гигантские бутылки молока, безграничный выбор фастфуда и отсутствие свежего хлеба. Чем отличаются российские продуктовые от американских — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Драйв" Кадр из фильма "Драйв"

Большие упаковки

В США не особо популярны магазины у дома. Американские семьи обычно закупаются продуктами сразу на неделю и ездят в супермаркет на машине. Поэтому многие продукты представлены в непривычном для россиян большом объеме. Например, галлон (3,79 л) молока, сока или масла. Блогер Света Гриц, живущая в США, сравнила упаковку батончиков KitKat с "куском ламината". А мороженое продается только в гигантских ведрах.

@sveta_grit_usa

Большой ассортимент продуктов

Большое количество разных хлопьев, подушечек, чипсов, попкорн, хот-доги, полуфабрикаты: в американских супермаркетах огромный выбор фаст-фуда. Но также в магазинах представлен очень широкий ассортимент полезных продуктов, которые не часто встретишь в российском продуктовом. Кроме того, круглый год можно найти фрукты и ягоды, например, вишню, малину, арбузы, которые выращивают на юге страны. А, вот, чтобы найти привычные "русские" продукты, придется постараться.

Отсутствие свежего хлеба

Несмотря на большой ассортимент товара, найти свежий хлеб в супермаркетах США проблематично, разве что в небольших пекарнях. В основном хлеб в американских магазинах продают в упаковках и уже нарезанный. В российских продуктовых тоже продают упакованный хлеб, но во многих сетях его пекут самостоятельно.

Greeter у входа

Во многих американских супермаркетах у входа стоит greeter — это специальный человек, который приветствует покупателей и помогает им сориентироваться в магазине. Часто на эту позицию нанимают людей с ограниченными возможностями и пожилых.

Автоматы для бутылок