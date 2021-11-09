Лук за 1000: в соцсетях пожаловались на ценники в магазинах

"Сперва мой взгляд просто упал на какие-то новые вкусы гринфилда в очень красивых коробочках, я такое люблю......... а потом взгляд медленно соскользнул ниже, и я не поняла......... это ведь косяк магазина, да, не может же так быть", — написала девушка в соцсети.