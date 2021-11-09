Лук за 1000: в соцсетях пожаловались на ценники в магазинах

Пользователи Twitter поделились историями, когда их ужаснули неожиданно высокие цены на продукты в российских магазинах. Подробнее — в материале "Рамблера".
Так, пользовательница под ником @twidade_Iucks рассказала, как в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга наткнулась на чай Greenfield за 699 рублей:
"Сперва мой взгляд просто упал на какие-то новые вкусы гринфилда в очень красивых коробочках, я такое люблю......... а потом взгляд медленно соскользнул ниже, и я не поняла......... это ведь косяк магазина, да, не может же так быть", — написала девушка в соцсети.
При этом в интернет-магазине такой же чай стоил 105 рублей по скидке.
"Золотая чаша золотая...", "К черной пятнице готовятся", "ГРАБЁЖ", "Что-то на богатом", "За такую цену чайную церемонию проведет видимо сама Королева Елизавета", "У меня инфаркт", — отреагировали пользователи в комментариях.
Кто-то пошутил, что это чай для факультетов Хогвартса:
"Зеленый самый дорогой. Типичный Слизерин".
Пользователь под ником @homofelina777 в ответ опубликовал фотографию лука за 999,99 рублей за килограмм. Одна луковица в московском магазине обошлась ему в 198 рублей:
"Подержи мое пиво" , — подписал он снимок, добавив, что такой "look только в ЦУМе купишь".
Девушка под ником @Kitz_Nightrey предположила, что это случайная опечатка сотрудников магазина:
"В базу вносили и опечатались, я так однажды крышки для банок за 6999 пробила"