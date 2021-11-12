Уцелеть на войне: ученые нашли торт времен Второй мировой

Немецкие СМИ недавно сообщили удивительную новость — ученые нашли уцелевший торт времен Второй мировой. "Рамблер" узнал подробности о необычной находке.

Фото: Hansestadt Lübeck/luebeck.de Hansestadt Lübeck/luebeck.de

Оказалось, удача подвернулась археологам в немецком городе Любек. В подвале одного из старых домов ученые нашли ореховый торт, испеченный в 1942 году.

"Торт сильно обуглен и закопчен. Конечно, из-за высокой температуры во время пожара торт уменьшился в размере, и от него осталась лишь треть", — говорит Лиза Ренн, руководитель группы археологов.

На обугленном торте даже видны следы кремовых украшений и глазури, а также декоративных розочек по краю. Местами даже сохранилась вощеная бумага, в которую около 70 лет назад был завернут праздничный торт.

Hansestadt Lübeck/luebeck.de

Ученые провели исследования начинки и глазури, чтобы раскрыть секреты торта. Выяснилось, что ореховый торт стоял на кофейном столике в доме любекского купца Иоганна Хитце. Это было в марте 1942 года, накануне Вербного воскресенья.

В тот год, ровно за неделю до Пасхи, британские самолеты нанесли серию авиаударов по городу. После обстрела города 230 британскими самолетами, большая часть исторического центра города была разрушена. Более 300 человек погибло, а 15 тысяч жителей остались без домов.

Тогда, по мнению археологов, в доме купца Хитце обвалилась часть первого этажа, прямо в подвал, где находилась кухня. Но ореховый торт уцелел. Вместе с почти целым кофейным сервизом и пластинками Бетховена. Ученые нашли рядом с граммофоном "Лунную сонату" и 9-ю симфонию.