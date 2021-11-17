Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Семья случайно нашла на пляже редчайшую рыбу

Мария Каткова
58 минут назад

Семья из городе Торки в Великобритании гуляла по пляжу и наткнулась на редчайшую глубоководную рыбу-вепря. Об этом сообщает The Mirror.

Семья случайно нашла на пляже редчайшую рыбу
Фото: Wikipedia.orgWikipedia.org

Две девочки играли около воды и заметили необычную рыбу, которую поспешили показать отцу. Зигги Остин увлекается океанологией и знает всех рыб, которые могут встречаться на побережье, но при первом взгляде не понял, какой вид перед ним. Позднее оказалось, что это — глубоководная рыба-вепрь.

"Я быстро снял ботинки и носки и без сомнения зашел в воду, чтобы выловить ее. Она выглядела как золотая рыбка, но с огромными глазами. По всей видимости, она умерла не более получаса назад"

Отмечается, что в тот день была спокойная погода, поэтому вероятность того, что ее вынесло волнами, очень мала. Предположительно, она сама выплыла на мелководье, а потом проглотила микропластик и умерла.

За последние три недели в Великобритании зафиксировано уже три подобных случая на разных побережьях. Как правило, за год люди встречают не более двух подобных рыб.

В разных странах люди встречаются не только с редкими, но и с очень большими рыбами. Рыбак поймал рекордного карпа.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители