Семья случайно нашла на пляже редчайшую рыбу

Семья из городе Торки в Великобритании гуляла по пляжу и наткнулась на редчайшую глубоководную рыбу-вепря. Об этом сообщает The Mirror.

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Две девочки играли около воды и заметили необычную рыбу, которую поспешили показать отцу. Зигги Остин увлекается океанологией и знает всех рыб, которые могут встречаться на побережье, но при первом взгляде не понял, какой вид перед ним. Позднее оказалось, что это — глубоководная рыба-вепрь.

"Я быстро снял ботинки и носки и без сомнения зашел в воду, чтобы выловить ее. Она выглядела как золотая рыбка, но с огромными глазами. По всей видимости, она умерла не более получаса назад"

Отмечается, что в тот день была спокойная погода, поэтому вероятность того, что ее вынесло волнами, очень мала. Предположительно, она сама выплыла на мелководье, а потом проглотила микропластик и умерла.

За последние три недели в Великобритании зафиксировано уже три подобных случая на разных побережьях. Как правило, за год люди встречают не более двух подобных рыб.