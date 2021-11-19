Когда немцы и красноармейцы не стреляли в друг друга

Народный артист СССР Юрий Никулин рассказывал, что если на нейтральной полосе внезапно встречались разведывательные группы двух сторон, то они старались разойтись без выстрелов, как будто не видели друг друга. Что имело логичное объяснение – задачи разведчикам ставились в тылу противника, цели надо было ещё достигнуть, никто не хотел срывать задание перестрелкой уже на «нейтралке». Впрочем, это вряд ли можно назвать общением – скорее уж, взаимное молчание.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Похожие негласные правила устанавливались и в некоторых других ситуациях – с целью не стать жертвами мести противника в подобных же случаях. Так, наши и немцы старались не стрелять в случайно обнаруженного врага, справляющего естественные потребности.

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Рассказывают еще, что иногда на нейтральной полосе внезапно обнаруживался бесхозный трофей – склад с алкоголем. Для его использования устанавливалась ночью негласная очередь. Например, немцы ходят к складу до полуночи, а наши – после. Само собой, всё это происходило втайне от офицеров.

В одном из фильмов про войну, снятом уже в начале нынешнего столетия, был поставлен такой эпизод, когда большой советский военачальник приезжает на передовую. Там вовсю идёт стрельба с той и другой стороны. Начальник пригибается в окопе, а молоденький лейтенант козыряет ему, стоя в полный рост. Начальник сначала кричит ему: «Пригнись!», – а лейтенантик как ни в чем не бывало стоит, козыряет и ещё улыбается. Тут начальник смекает, что обе стороны как по уговору стреляют в воздух, и собирается отдать лейтенанта под трибунал.

Дело разряжает какой-то другой начальник, обращающий внимание на то, что это подразделение уже невесть сколько суток стоит в боевом охранении, горячей пищи ему не подвозят, на отдых не отводили уже несколько недель. В общем, казус разрешается сменой подразделения. Неизвестно, был ли подобный случай в действительности. Но правдоподобно, что в условиях осточертевшей позиционной войны солдаты обеих сторон изредка могли изображать активность стрельбой в пустоту.

Менее правдоподобными представляются рассказы про игры в футбол на нейтральной полосе и про ночные походы через линию фронта для совместных попоек. Впрочем, учитывая германский опыт по разложению русской армии еще в Первую мировую войну подобные случаи очень редко, но могли иметь место. Понятно, что нашим солдатам было нечем делиться с немцами. Зато немцы могли использовать такие встречи для убеждения сдаться в плен, одаривая наших солдат папиросами, салом, консервами, сгущёнкой и шоколадом. Иной раз, говорят, немцы так сами приходили с белым флагом к передовым позициям наших. Например, в Сталинграде 7 ноября 1942 года – поздравить с праздником.

Понятно, что в случае обнаружения командирами такие «общения» прерывались огнем с нашей стороны. Точно также, как и в Первую мировую войну.

До настоящих братаний, подобных тем, которые развернулись на Восточном фронте Первой мировой войны в 1917 году, во Великой Отечественной дело не дошло. Эффективнее был контроль со стороны командного состава, да и обе армии почти всегда оставались верны своему долгу.

Встречаются сообщения, будто во время освобождения Красной Армией Севастополя 9 мая 1944 года был эпизод, когда по частям обеих армий пронёсся слух о том, что СССР и Германия заключили перемирие. Солдаты встретились на нейтральной полосе и отметили окончание войны совместным салютом из стрелкового оружия. Но вскоре командиры навели порядок, и наступление возобновилось.

Данный эпизод неправдоподобен по целому ряду обстоятельств. Самое существенное из них – бои за освобождение Севастополя происходили очень динамично. Причем наши побеждали. Скорее всего, наши бы использовали такой слух для взятия противника, прижатого к морю, в плен. Не исключено другое. Мог пройти слух, что командование окруженных в Севастополе немецких войск приняло решение о капитуляции. Тогда на какой-то момент могла возникнуть неразбериха. Но с известием о якобы всеобщем перемирии это не имело бы ничего общего.