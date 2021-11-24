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История фото: медведь-солдат, который помогал Польше во Второй мировой

Дарья Амосова
46 минут назад

Медведя по кличке Войтек считают в Польше настоящим героем войны. Рассказываем, как армия взяла в свои ряды необычного солдата.

Почему Польше во Второй мировой помогал медведь
Фото: Imperial War MuseumImperial War Museum

8 апреля 1942 года детеныш медведя был найден в иранских горах группой польских военнопленных. Солдат перевозили из сибирского гулага в Египет, а затем на битву при Монте-Кассино в Италии в 1944 году. «Союзники объединились в 1942 году и заключили пакт со Сталиным, в котором они могли освободить поляков, чтобы они присоединились к войскам союзников», — рассказывала Эйлин Орр, автор книги «Медведь Войтек: польский герой войны».

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Солдаты пожалели медвежонка и оставили себе: тот был слишком слаб, чтобы выжить самостоятельно. Сослуживцы кормили медвежонка разбавленной водой сгущенкой, которую наливали в бутылку из-под водки. Спал медведь на груди у одного из солдат.

Поляки дали медведю имя Войтек — сокращение от старого славянского имени «Войцех», которое переводится как «улыбающийся воин».

Очевидцы рассказывали, что медведь перенял привычки некоторых своих товарищей: например, брал в рот зажженные сигареты и делал затяжку, пил пиво из бутылки. Позднее солдаты поняли, что медведя можно обучить. Для новобранцев устраивали розыгрыш: Войтек клал лапы на ноги солдат, пока те спали, и новички просыпались с криками.

Медведь «служил» в артиллерийской дивизии 22-й транспортной роты 2-го польского корпуса. Во время битвы при Монте-Кассино медведя заметили на передовой битвы: зверь передавал боевые патроны. Есть свидетельства, что Войтек наоборот убирал с поля битвы пустые ящики и использованные снаряды. Медведь работал, несмотря на шум гранат и взрывов. Очевидцы описывали, что не поверили бы в это, если бы не увидели собственными глазами.

Медведь стал культовым героем, образцом для подражания и любимцем прессы. В знак благодарности его 22-ая родная рота изменила свой герб на изображение медведя, несущего патрон. А Войтек получил звание рядового и собственный номер.

После окончания войны солдаты не хотели, чтобы медведь возвращался в Польшу. Они боялись, что молодое правительство под контролем СССР сделает медведя символом коммунизма. Поэтому зверя перевели в шотландскую деревню Хаттон, где жили другие бывшие польские военные. Медведя регулярно подкармливали и давали его любимые сигары.

Медведь умер в 1963 году в 22 года. В 2015 году в Эдинбурге, Шотландия, открыли бронзовый памятник медведя.

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