Кем на самом деле был прототип Гоцмана из сериала «Ликвидация»

Есть несколько претендентов на эту роль, исследователи данной темы (да и сам исполнитель главной роли, Владимир Машков) утверждают, что Дава Гоцман — это и вовсе собирательный образ.

Фото: Кадр из сериала «Ликвидация» Кадр из сериала «Ликвидация»

Сыну Курлянда герой Машкова не понравился

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Наиболее популярна версия о том, что образ Гоцмана писался с замначальника одесского уголовного розыска, подполковника Давида Курлянда, начинавшего с рядового сотрудника милиции. В частности, такого мнения придерживается ветеран милиции Одессы, Василий Давиденко, заведующий областным народным музеем органов внутренних дел. Давиденко лично знал Курлянда и подтверждает: у этого розыскника был особый талант по поиску преступников, оперативник отличался острым умом, решительностью и колоссальной работоспособностью.

Другой ветеран одесской милиции, участник событий, упомянутых в «Ликвидации», Игорь Бондарев, тоже отмечает внешнее сходство Гоцмана-Машкова с Давидом Курляндом. Но добавляет: многое в картине не соответствует исторической правде, это все же больше художественная работа, чем попытка воплотить на экране реальные события того времени.

Более радикален в оценках персонажа, сыгранного Владимиром Машковым, сын Давида Курлянда, Анатолий, которому на момент выхода картины было 74 года. Анатолий Курлянд также отметил внешнее сходство актера с отцом. Но созданный кинематографический образ пенсионеру не понравился — он считал, что создатели фильма его исказили и по характеру Давид Гоцман на Давида Курлянда совершенно не похож. Сына легенды одесского угрозыска создатели «Ликвидации» сильно обидели тем, что не советовались с ним при съемках.

Внук прототипа, Владимир Курлянд, напротив, в интервью Пятому каналу говорил: и по характеру, и по внешности «попадание стопроцентное» — «лицо [Давида Курлянда на фотографии] — один к одному Машков».

Сценарист «Ликвидации», Зоя Кудря, прямо заявила: с реальным прототипом у героя Машкова мало общего, разве что только имя и отчасти похожая внешность — персонажа в фильме можно было назвать Курляндом, эта фамилия Кудре даже больше нравится. Но тогда пришлось бы нести ответственность за достоверность всего, что происходит в картине. А кинематографисты такой задачи изначально не ставили — они снимали игровое, а не документальное кино. Поэтому проводить параллели между биографиями киношного Гоцмана и реального Курлянда нет смысла.

С кого еще могли писать Гоцмана

По словам автора книги «Бандитская Одесса», Виктора Файтельберга-Благнка, на момент выхода «Ликвидации» 94-летний Давид Курлянд проживал в Москве. Другой одесский писатель, Валерий Смирнов, утверждал, что знал настоящего Давида Гоцмана. Тот, якобы, закончил свою жизнь в Канаде. Впрочем, эти версии конспирологические и ничем не подтверждаются.

Музейщик, Василий Давиденко, приводит несколько имен одесских милиционеров, которые также вполне могли бы претендовать на роль прототипов Давида Гоцмана, наиболее подходящая биография среди них, по его мнению, у начальника отдела по борьбе с бандитизмом УКВД Одесской области Виктора Павлова: во второй половине 1940-х ему, в частности, удалось выследить и обезвредить банду из 16 человек, занимавшуюся грабежами, разбоями и убийствами.

Что о роли говорил сам Машков

Многие журналисты и искусствоведы сравнивают главных героев культовых отечественных многосерийных фильмов «Место встречи изменить нельзя» Глеба Жеглова (самая популярная кинороль роль Владимира Высоцкого) и «Ликвидации», где Давида Гоцмана сыграл Владимир Машков, — отмечается, что Гоцман — это «новое прочтение» образа Жеглова.

Собственно, и сам Владимир Машков не отрицает этого: актер сознательно стремился к тому, чтобы Гоцман походил на муровского начальника опербригады отдела по борьбе с бандитизмом из фильма Станислава Говорухина, поэтому в определенной степени прототипом киногероя является Владимир Высоцкий в роли Жеглова.