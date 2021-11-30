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1 час назад

Встречайте звезд «Лиги лекторов» - победителей Конкурса Российского общества «Знание»

1 декабря в 16:00 смотрите прямую трансляцию торжественной Церемонии награждения победителей конкурса «Лига лекторов», организованного Российским обществом «Знание».

Встречайте звезд «Лиги лекторов»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Цель конкурса – поиск самых талантливых российских просветителей. В финал вышли 100 лучших лекторов со всей страны, а 50 - стали победителями. Все они получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и будут регулярно участвовать в просветительских мероприятиях Общества.

Не пропустите знакомство с лучшими лекторами страны!

Более подробная информация – на сайте «Лиги лекторов».

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