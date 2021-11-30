Встречайте звезд «Лиги лекторов»

Цель конкурса – поиск самых талантливых российских просветителей. В финал вышли 100 лучших лекторов со всей страны, а 50 - стали победителями. Все они получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и будут регулярно участвовать в просветительских мероприятиях Общества.