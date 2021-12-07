Какое судьбоносное изобретение сделал бывший белогвардеец

Вклад русских эмигрантов в науку и культуру XX века до сих пор не оценён в полной мере. В числе изобретателей, чьи разработки определили технологический прорыв Запада, был и Александр Матвеевич Понятов – военный лётчик, участник Гражданской войны в России, построивший успешный бизнес в США.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Александр Понятов происходил из семьи видного лесопромышленника Казанской губернии. Детские годы будущего изобретателя прошли в посёлке Русская Айша под Казанью. На всю жизнь Понятов усвоил отцовское поучение: «Ты сам должен быть хозяином своей судьбы». Решив стать инженером, в 1909 году Александр поступил на физико-математический факультет Императорского Казанского университета, а впоследствии перевёлся в Императорское техническое училище Москвы.

Видео дня

В студенческие годы Понятов «заболел» самолётами. Он был лично знаком с отцом русской авиации профессором Николаем Жуковским. В 1911 году юноша был принят в Политехникум немецкого города Карлсруэ, но вскоре его планы спутала Первая мировая война. Вернувшись в Россию, Понятов выучился в Казанской военной академии, а закончив её в мае 1917 года, стал лётчиком морской авиации. Летать Понятову довелось на так называемых «летающих лодках М-9» конструктора Дмитрия Григоровича, которые использовались в качестве бомбардировщиков.

После Октябрьской революции авиатор вступил в переговоры с группой будущих белогвардейцев. И на Гражданской войне воевал в авиации Сибирской армии адмирала Александра Колчака, правда, большую часть времени ему вместе с войсками приходилось отступать от большевиков. В 1920 году Понятов участвовал в Великом сибирском ледяном походе, а затем с тысячами других бывших белогвардейцев он перешёл границу Маньчжурии.

В Соединённые Штаты Понятов прибыл в 1927 году, а через три года осел в штате Калифорния. Он работал инженером в различных компаниях, пока в 1944 году не получил заказ, ставший судьбоносным. Речь шла о воздушном радаре для военно-морского флота США. Он успешно спроектировал данный прибор. А через некоторое время основал компанию AMPEX (название расшифровывается как Alexander М. Poniatoff Experimental). На следующий год после окончания войны Понятов перешел в сферу профессионального звукозаписывающего оборудования. К тому времени магнитофоны уже применялись в нацистской Германии (компания AEG), но для США такая техника была в диковинку.

«В течение 20 лет AMPEX стало одним из 500 предприятий в США с числом рабочих и служащих более 10 тысяч человек, превратив запись на магнитной ленте в одну из ведущих отраслей электронной промышленности в США»,

- отмечается в статье об Александре Понятове в биографическом словаре «Русские в Северной Америке». Руководитель AMPEX всегда лично беседовал с русскими, устраивающимися на работу в его компанию, и подбирал каждому место, где он мог себя лучше проявить.

И вот однажды бизнесмена-изобретателя посетила гениальная мысль: ведь на магнитную ленту можно записывать не только аудио-, но и видеоинформацию. Развитие этого направления Понятов поручил Чарльзу Гинзбургу.

«Потребовались около 5 лет напряженнейшей работы под научным руководством и с личным участием А. М. Понятова в решениях сложных задач по теоретической механике, прежде чем 14 апреля 1956 года менеджеры дочерней компании CBS собрались в отеле «Конрад Хилтон» (англ. Konrad Khilton) в Сан-Франциско на презентацию нового творения фирмы Понятова. Это был видеомагнитофон AMPEX VRX-1000, и эта дата стала ключевой в развитии видеотехники»,

- пишут исследователи Валерий Самохин и Ксения Мещеринова. По их словам, данный прибор «на многие годы стал основным аппаратом в телестудиях и послужил прототипом аналогичной продукции, разработанной в СССР и других странах». В 1959 году VRX-1000 был продемонстрирован в Москве на Американской выставке в Сокольниках.