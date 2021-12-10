Что случилось с политикой «одна семья — один ребенок»

В начале 00-х Китай был негативно известен своей политикой, которая запрещала семьям иметь второго ребенка. Как сами китайцы относятся к кампании, которая ограничивала семей на протяжении 50 лет?

С чего все началось

Видео дня

Разговоры о том, что рост рождаемости грозит проблемами для государства, начались еще в 50-х. После трех безуспешных кампаний по планированию беременности в 1979 году китайское правительство ввело правило «одна семья — один ребенок».

В чем суть политики

Каждая семейная пара могла иметь одного «бесплатного» ребенка — за второго, третьего и далее полагались штрафы.

Если семья не платила штраф, ребенка не регистрировали как гражданина. Соответственно, он не существовал на бумагах, не мог пользоваться социальными услугами, получать образование и медицинскую помощь.

Правило не распространялось на близнецов и тройняшек. Исключение привело к тому, что детородные женщины принимали лекарства от бесплодия, дабы увеличить шансы на родить несколько детей одновременно.

Семьи из сел и деревень, где дети помогали родителям по хозяйству, игнорировали запрет, обрекая тем самым ребенка на вечную жизнь внутри деревни. Городские семьи шли на ухищрения: подделывали документы или уезжали рожать в глушь.

За соблюдением правила следила Национальная комиссия по здравоохранению и планированию семьи. Нарушителям грозили штрафы, увольнение или исключение из вуза. В особо тяжких случаях женщину принуждали к аборту. Пары также шли на аборт сами, если на УЗИ выяснялось, что родится девочка.

Семьи могли завести второго ребенка, если первенец имел умственные или физические нарушения. Были случаи, когда родители специально калечили первенцев или приписывали психические заболевания. Зарегистрированы случаи, когда врачи вызывали искусственные роды, топили или душили младенцев.

Когда все закончилось

Китай официально прекратил политику одного ребенка 1 января 2016 года. Сельским семьям и этническим меньшинствам разрешили рожать во второй раз, если первым ребенком была девочка. Некоторые окрестили это политикой «на полтора ребенка». Городским парам также разрешалось завести второго ребенка, если оба родителя были единственным ребенком в семье.

Данная политика должна была поддержать преимущественно стареющее население Китая: по традиции дети финансово поддерживают родителей.

Официальные лица также заявили, что фраза «планирование семьи» исчезнет из министерского лексикона. В 2017 году президент Си Цзиньпин заявил, что Китай будет способствовать «координации политики в области деторождения с другими экономическими и социальными мерами». Впервые за почти 30 лет в отчете о партийной работе не было упоминания о «контроле над рождаемостью».

Перепись населения Китая 2020 года подтвердила, что китайские матери родили всего 12 миллионов детей в 2020 году — по сравнению с 14,65 миллионами в 2019 году. В конце мая 2021 года было объявлено, что власти позволяют каждой паре иметь троих детей.

Что думают китайцы

В одном из обсуждений международного форума Reddit жители Китая обсудили, как кампания «одна семья — один ребенок» повлияла на их жизнь.

Одни утверждают, что подобная политика была неудачным, но единственно верным решением.

«Это неизбежное зло. Создавало ли это много социальных проблем? Конечно. Но позволить населению расти такими тревожными темпами было бы большим злом. Правительство сделало единственное, что могло. Есть ли лучшие или более эффективные способы сдерживания роста населения? Не знаю, может быть, возможно, нет»

Другие считают, что негативных аспектов можно было избежать, если бы власти не трактовали результаты переписи слишком буквально.

@DeSoulis: «Политика одного ребенка в принципе не была нужна. Оно была основана на плохом понимании демографии, созданном поколением китайских лидеров с низким уровнем образования, потому что Культурная революция (политическое движение, возглавляемое Мао против интеллектуалов) уничтожила тех, кто имел хорошее образование.

Существовало предположение, что рост населения и высокий уровень рождаемости был более или менее постоянным. Но в действительности происходит то, что коэффициент рождаемости падает очень быстро по мере экономического развития. Люди перестают полагаться на детей как на дешевую рабочую силу для семейных ферм, а детская смертность падает.

В сочетании с улучшением здравоохранения / образования это привело к снижению рождаемости практически во всех развивающихся странах. И тому есть масса примеров <....>

Уровень рождаемости в Китае был искусственно завышен в 70-х годах из-за наследия Мао, который поощрял множество детей, потому что считал население основной силой Китая. Но из-за быстрого экономического развития Китая после его смерти уровень рождаемости в Китае в любом случае быстро снизился бы, как это произошло в других странах с аналогичными экономическими условиями < ...> Такая политика не была «неизбежным злом», население Китая в любом случае стабилизировалось бы. Политика одного ребенка вызвала кучу проблем, которые сохранятся на протяжении нескольких поколений и угрожают экономическому росту и стабильности Китая».

Третьи утверждают, что единого ответа нет. Лучше иметь возможность и не использовать ее, чем не иметь возможности вовсе.