В Подмосковье пожаловались на нашествие "снежных блох"

Биолог Вадим Марьинский рассказал, что из-за большого количества насекомые пугают людей, но на самом деле они не опасны.

"Это бескрылые существа, которые относятся к отдельной группе — ногохвостки. Они абсолютно безобидны для человека, и для домашних животных, и для растений", — сказал специалист.

По словам биолога, у "снежных блох" есть "прыгательная вилка", которая позволяет им скакать. Именно из-за этой способности их так прозвали. Насекомые любят вылезать из укрытий во время оттепели, а благодаря темной окраске их хорошо видно на снегу.