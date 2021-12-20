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1 час назад

В Подмосковье пожаловались на нашествие "снежных блох"

Жители Солнечногорска пожаловались на нашествие так называемых "снежных блох" — Hypogastrura nivicola. Об этом сообщает телеканал "360".

В Подмосковье пожаловались на нашествие "снежных блох"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Биолог Вадим Марьинский рассказал, что из-за большого количества насекомые пугают людей, но на самом деле они не опасны.

"Это бескрылые существа, которые относятся к отдельной группе — ногохвостки. Они абсолютно безобидны для человека, и для домашних животных, и для растений", — сказал специалист.

По словам биолога, у "снежных блох" есть "прыгательная вилка", которая позволяет им скакать. Именно из-за этой способности их так прозвали. Насекомые любят вылезать из укрытий во время оттепели, а благодаря темной окраске их хорошо видно на снегу.

Ранее огромный крокодил целиком проглотил акулу и попал на видео.

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