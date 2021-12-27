Чем 14-летняя Ангела Меркель занималась в СССР

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель выросла в ГДР и получила образование в Лейпцигском университете имени Карла Маркса. В ту пору она вовсе не мечтала связать свою жизнь с политикой, а по профессии и вовсе является физиком. Однако со школьных лет будущая фрау Меркель живо интересовалась всем русским: увлеченно учила язык, знакомилась с биографиями выдающихся женщин Российской империи (поговаривают, что на ее столе по сей день стоит портрет Екатерины Великой) и даже побывала в СССР на практике. Поездка немецкой школьницы в Советский Союз с годами обросла самыми невероятными слухами и домыслами: начиная от романа Ангелы Меркель с комсомольцем и заканчивая неприятностью с кражей ее личных вещей солдатами.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Ангела Каснер (именно такой была ее девичья фамилия) родилась в 1954 году в семье лютеранского священника и учительницы английского языка. Детство Ангелы прошло в Восточной Германии – вместе с родителями она жила в городах Перленберг и Темплин. Образ закрытой, неприметной девушки, а то и «синего чулка», сложился у будущего политика уже в школьные годы. Ангела Каснер была отличницей, а из предметов ей больше всего нравились математика, физика, и…русский язык! Однажды, став победительницей олимпиады по русскому, она отправилась на экскурсию в Советский Союз. Кстати, как и все дети в ГДР, она была пионеркой – в организацию вступила по собственной инициативе и занималась, как бы сказали в те годы, «культмассовой работой». Тут-то и проявилась деятельная и отнюдь не скромная натура Ангелы Каснер. В книге «Первая жизнь Ангелы М.» приведены ее слова: «Я любила дискотеки. На две песни гэдээровской эстрады там приходилась одна западная. Мне нравились Beatles и Rolling Stones. Мы пили вишневую водку, хотя вообще-то я чаще была за барной стойкой».

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Но вернемся к путешествию будущего канцлера в Советский Союз. На момент поездки ей было четырнадцать лет. Ангела Каснер свободно общалась с местными – по ее признанию, во время учебы она постоянно учила русский язык, даже, к примеру, стоя на остановке в ожидании автобуса. Столица СССР произвела на Ангелу неизгладимое впечатление. По всей видимости, это и стало причиной повторного визита Каснер в Советский Союз несколькими годами позднее. Считается, что она практиковалась в русском языке в Донецком университете, общалась с комсомольцами и даже спускалась в шахту.

Немецкие журналисты Ральф Ройт и Гюнтер Лахман выяснили, что Ангела Каснер посетила еще и Грузию, а вот побывать на родине Сталина в Гори мечтала, но не успела. Авторы книги «Первая жизнь Ангелы М.» допускают, что во время этой поездки немецкой студентке предлагали сотрудничать с КГБ, но она отказалась, сославшись на чрезмерную болтливость. Но не это предложение оказалось самым интригующим во время визита в СССР – один из слухов гласит, что малознакомый комсомолец настойчиво предлагал девушке провести время в неформальной обстановке, однако получил решительный отказ. Опираясь на эту легенду, злые языки поговаривали, что именно по этой причине главный политик современной Германии недолюбливает русских и относится к ним предвзято.