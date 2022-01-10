За что звезда «Дикого запада» попала в Национальный зал славы женщин

На американском фронтире искусные стрелки не были редкостью. Но среди них встречались и женщины. Подробности — в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Миллион способов потерять голову» Кадр из фильма «Миллион способов потерять голову»

Фиби Энн Моузи родилась в семье квакеров 13 августа 1860 года в Огайо. Ее отец Джейкоб Моузи был ветераном англо-американской войны 1812 года. Всего в семье было девять детей, а выжило семь. В шесть лет Энни потеряла отца — он умер от пневмонии. Девочке пришлось бросить школу, ведь семья совсем обнищала. Чтобы хоть как-то помочь матери, она уже в восемь лет ставила ловушки на мелкую дичь (например, кролики), которую потом продавала местным лавочникам.

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В девять лет вместе с сестрой Сарой Эллен она заболела и попала в лазарет. Жена начальника лазарета Сэмюэля Кроуфорда Нэнси научила ее шить. А когда Энни поправилась, то мать отдала ее в семью, которая искала служанку за 50 центов в неделю.

Позже Энни вспоминала проведенные там два года как худшие в ее жизни. Девочка выполняла всю домашнюю работу и нянчилась с малышом хозяев. Однажды хозяйка разозлилась, что Энни заснула во время штопки и босой выставила ее на улицу, несмотря на лютый мороз.

Мать забрала девочку домой — к тому времени она вновь вышла замуж и материальное положение семьи улучшилось. Энни вновь взялась за ружье и начала добывать дичь на продажу. Вырученные ею деньги помогли в итоге рассчитаться за ферму, приобретенную по закладной.

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Однажды в День благодарения, который отмечался в Цинциннати, Энни Моузи приняла вызов странствующего профессионального стрелка и бывшего дрессировщика Фрэнка Батлера. Тот поспорил с хозяином отеля в Цинциннати на сто долларов, что легко одолеет любого местного мастера кольта. Энни вызвалась продемонстрировать свои таланты. На 25 выстреле опытный Батлер промахнулся, а Энни попала точно в цель и выиграла пари.

Батлер был настолько поражен мастерством девушки, что влюбился в нее. Он начал ухаживать за Энни, и через год они поженились. В 1885 году супруги присоединились к знаменитому шоу Буффало Билла «Дикий запад». Девушка стала выступать под именем Энни Оукли. Она показывала настоящие чудеса на сцене.

Энни легко попадала в центр червонного туза или в яблоко на голове мужа с расстояния в тридцать метров, выстрелом гасила свечи и сбивала пробки на бутылках, стреляла, повернувшись спиной и глядя на цель только через зеркало.

Выступая в шоу, она познакомилась с легендарным индейским вождем по имени Сидящий Бык, который когда-то возглавил восстание своего племени, отказавшись уйти с исконных земель в резервацию. Молодая американка и старый индеец взаимно восхищались друг другом. Сидящий Бык прозвал ее Ватанья Чичилла то есть «Малышка точный выстрел» — этим именем Энни Оукли гордилась.

Впрочем, в шоу у нее обнаружилась соперница — юная Лилиан Смит, которая не менее виртуозно обращалась с винтовкой. Девушка была на одиннадцать лет младше Энни, поэтому Оукли в рекламных целях снизила и свой возраст. Но через два года Лилиан Смит ушла из шоу, и Энни стала главной звездой «Дикого запада». Она зарабатывала больше всех участников шоу, кроме самого Буффало Билла. Кроме того, Оукли давала и частные выступления.

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Энни была знаменита не только в Америке, но и в Европе. Она выступала перед королевой Викторией, королем Умберто I и кайзером Германии Вильгельмом II. По легенде, она сбила пепел с его сигары. После начала Первой мировой войны журналисты мрачно шутили, что в тот раз Энни Оукли стоило промахнуться.

Она активно популяризировала стрельбу среди женщин, считая, что умение владеть огнестрельным оружием — не каприз, а суровая необходимость в деле самообороны.

«Я хотела бы, чтобы каждая женщина обращалась с оружием так же естественно, как с ребенком», — говорила Энни.

Звезда «Дикого запада» лично обучила стрельбе больше 15 тысяч женщин. Кроме того, она пропагандировала право женщин служить в армии. Энни даже написала письмо президенту Уильяму Мак-Кинли, в котором предложила ему пятьдесят обученных женщин-снайперов для войны с Испанией. Однако президент ответил отказом.

В 1901 году Энни Оукли получила тяжелые травмы во время железнодорожной катастрофы. Ее временно парализовало, так что женщине пришлось перенести пять операций на позвоночнике. Но жизнелюбивая американка смогла преодолеть и это несчастье. Энни ушла из шоу Буффало Билла, чтобы выступать в собственном представлении «Девушка с запада». Она играла роль отважной Нэнси Берри, которая одолевала шайку бандитов с помощью винтовки, пистолета и веревки.

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В 1913 году Энни и Фрэнк Батлер обосновались в Мэриленде, где построили особняк. Спустя почти век дом попал в Национальный реестр исторических мест. В 1917 году супруги переехали в Северную Каролину, где Энни активно занималась благотворительностью и защитой прав женщин. Всю жизнь чувствуя себя на равных с мужчинами, Энни для многих американок стала живым примером того, что женщины ни в чем не уступают сильному полу.

В 1922 году на соревнованиях в Пайнхерсте 62-летняя Энни Оукли с расстояния 14 метров поразила сто глиняных мишеней подряд. В том же году вместе с мужем она попала в автомобильную аварию. И хотя Энни как будто восстановилась, в 1926 году ей стало хуже и она умерла. Легенду «Дикого запада» похоронили в Гринвилле, штат Огайо. Муж пережил ее всего на 18 дней.