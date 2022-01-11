Гигантского тунца продали за 11 миллионов рублей

Огромного тихоокеанского тунца продали на ежегодном аукционе на рынке в Токио. Стоимость покупки составила 16,9 миллиона японских йен — примерно 10 968 862,79 рублей. О сделке сообщает издание The Independent.

Гигантская рыба весом в 211 кг ушла с молотка во время традиционного новогоднего аукциона на оптовом рынке Тоёсу в Токио. Тунца поймали у берегов провинции Аомори.

Рыбу приобрела сеть ресторанов Onodera Group при содействии компании Yamayuki.

«Он такой пухлый — я сразу положил на него глаз, как только пришел на рынок. И качество тоже высокое», — поделился представитель ресторана.

Из тунца приготовят суши, которые подадут в ресторанах фирмы в японских городах, а также в Нью-Йорке и Шанхае.

Издание The Independent отмечает, что цены на ежегодном аукционе не растут, а падают третий год подряд. К примеру, в 2019 году 278-килограммовый голубой тунец был продан за 333,6 миллиона иен (217,7 миллиона рублей). Снижение цен связывают с пандемией COVID-19, которая ударила по ресторанной индустрии Японии.

Тихоокеанский голубой тунец — второй по величине после обыкновенного тунца представитель рода тунцов. Максимальная длина составляет 3 м, масса 450 кг. Получил охранный статус «Близкий к уязвимому положению».