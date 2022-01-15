Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
44 минуты назад

У берегов Тайланда найден корабль-призрак без экипажа

В Сиамском заливе у берегов Таиланда моряки нашли корабль-призрак, который дрейфовал без экипажа. Об этом сообщила городская газета Bangkok Post.

У берегов Тайланда найден корабль-призрак без экипажа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Судно оказалось китайским и называется "Цзинь Шуй Юань 2". Сообщается, что впервые его заметили 6 января работники буровой установки. Судно находилось в ста милях от берега. Тогда к нему прибыли сотрудники военно-морского флота Таиланда. Они обнаружили, что экипаж корабля исчез вместе с документами о происхождении корабля.

У судна не функционировали якорная и навигационная системы, а машинные отделения были затоплены водой. Судно пытались отбуксировать к берегу, но в итоге оно затонуло в 28 милях до него из-за сильного шторма. При этом отмечается, что экипаж судна, вероятнее всего, покинул его сам из-за неисправности. При этом не исключена версия о том, что люди могли стать жертвой пиратов.

Ранее корабль-призрак уже находили в США. Однако в этих водах был обнаружен корабль, пропавший 343 года назад.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители