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58 минут назад

Россиянка нашла в США разлученную с ней после рождения сестру-близнеца

Жительница уральского города Богданович узнала, что у нее есть сестра-близнец в США. Россиянка нашла ее с помощью социальных сетей, сообщает E1.

Россиянка нашла в США разлученную с ней после рождения сестру-близнеца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка жила в приемной семье — ее удочерили сразу после рождения, но долгое время она об этом не знала. Ее сестру-близнеца забрали себе другие люди, но приемному отцу девушки сказали, что второй ребенок умер.

Россиянка впервые услышала о том, что она из приемной семьи, в 19 лет. Девушка была уверена, что родители сказали это сгоряча, и не поверила. О сестре она узнала от продюсера одного из телеканалов, который хотел сделать о девочках-близнецах выпуск программы. После этого россиянка связалась со своими родными, которые сказали, что ее сестра умерла сразу после рождения.

«На самом деле моя сестра была в доме ребенка еще несколько месяцев, она находилась буквально в 100 километрах от меня. Но вскоре приехали люди из Америки и удочерили ее. Американцам сказали, что по документам нас было двое. И они долго, упорно все эти годы меня искали», — вспоминает жительница Свердловской области.

Она сама нашла сестру в социальных сетях. Пока они общаются только в интернете, но скоро встретятся лично.

Ранее в США не знавшие о существовании друг друга сестры, которых разлучили в детстве, нашлись благодаря тесту ДНК. Во время карантина в связи с пандемией COVID-19 сестры регулярно общались по телефону, а в декабре 2021 они лично встретились в штате Колорадо.

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