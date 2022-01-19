Почему "Титаник" до сих пор не подняли со дна океана

Круизный лайнер "Титаник", который затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в Атлантическом океане, так до сих пор и остается неподалеку от того места, где он потерпел крушение. "Рамблер" расскажет, почему "Титаник" все еще не подняли со дна океана.

На самом деле, сейчас у лайнера нет почти ни малейшего шанса быть поднятым на поверхность. После крушения это все еще можно было осуществить, даже имелись все необходимые технологии для этого. Однако через некоторое время после крушения "Титаник" унесло за несколько километров, и его не могли найти.

Первым обнаружить круизный лайнер удалось членам экспедиции Роберта Балларда лишь в 1985 году. К тому времени поднять его уже было невозможно. Все дело в том, что корабль начали поедать бактерии, поэтому при любой попытке сделать это существует риск того, что "Титаник" превратится в труху. Некоторые ученые уверены, что через несколько десятков лет от круизного лайнера уже не останется и следа.