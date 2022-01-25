Как в НАТО относятся к русским десантникам на самом деле

Долгие годы по интернету бродят цитаты из американских уставов и высказывания, якобы сделанные американскими генералами и президентами о русской армии. Такие цитаты не только удовлетворяют наш естественный интерес к тому, как русских оценивают за рубежом, но также услаждают патриотические чувства. Обычно в них высказывается восхищение русскими десантниками, прежде всего, бойцами ВДВ. Вот самые распространенные: «Я не удивлюсь, если на второй день войны на пороге Белого дома увижу парней в тельняшках и голубых беретах» (Рональд Рейган, президент США в 1981 – 1989 гг.)«Если бы мне дали роту российских десантников, я бы поставил на колени весь мир» (генерал Вооруженных сил США Тим Хейк)«Захваченный в плен российский десантник как в голубом, так и в черном берете, не считается военнопленным – его следует расстрелять на месте»(из устава ВС США)«Людей Маргелова (то есть служащих ВДВ, которыми до 1979 г. командовал генерал армии СССР В.Ф. Маргелов) в плен не брать, а расстреливать их на месте, так как в плену десантники являются диверсантами» (из устава США)

Фото: Русская семерка Русская семерка

Эти фразы кажутся весьма правдоподобными нам, знающим о героизме ВДВ. Однако, никаких подтверждений подлинности цитат не существует. Не указываются и конкретные названия и номера уставов армии США, из которых якобы заимствуются цитаты. А таких документов там (как и во всякой другой крупной армии) насчитываются сотни. Кажется странным, чтобы в официальных наставлениях США указывалось, как обращаться с пленными конкретных воинских частей другого государства, и при этом - вопреки международным законам (включая правила обращения с пленными).

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На самом деле уставы армии США (U.S. Military Manuals) содержат много наставлений для бойцов, касающихся использования военной техники и оружия, правил подготовки солдат, отношений между чинами и родами войск, порядка службы. Но никаких указаний на то, что военнослужащим США вменяется в обязанность расстреливать на месте пленных русских десантников, в этих уставах нет.

Стоит добавить, что США подписали и ратифицировали женевскую Конвенцию об обращении с военнопленными (1929 г.) еще в 1932 г., а Конвенция прямо запрещает убийства пленных и устанавливает правила обращения с ними, соответствующие общим принципам гуманизма. При этом нет разницы, к каким родам войск какого государства военнопленные относятся – для всех правила одинаковы. Конечно, на реальной войне все подобные соглашения в той или иной мере всегда нарушаются, но в этом не очень-то стараются признаваться, тем более заранее и в открытых документах. В общем, при более пристальном рассмотрении оказывается, что вышеуказанные «цитаты из устава» - выдуманы и говорят нам о представлениях американцев о ВДВ не более, чем такая фраза Бэтмена: «Если бы мне противостояли не Джокер и Мистер Фриз, а ВДВ, я бы потерпел крах».

Истинное отношение натовцев к ВДВ показывает случай 1999 г., когда 206 российских десантников совершили марш-бросок на аэропорт «Слатина» в Косово для предотвращения бомбардировок Югославии ВВС НАТО. 12 июня аэропорт был захвачен и десант занят круговую оборону. Когда подошли британские войска, после некоторых провокаций они поняли, что русские настроены серьезно и если к ним подойти, будут стрелять на поражение и не сдадутся даже в бесперспективном бою. Видя, что угрозами русских не сломить, командующий частями НАТО генерал Майкл Джексон отказался от плана американцев атаковать русских и только окружил аэропорт. В итоге дело было урегулировано мирно, и Россия добилась своего права влиять на ситуацию в Косово и препятствовать бомбардировкам.

Высоко оценивают российскую армию и американские исследовательские центры, консультирующие Пентагон, например, RAND Corporation, сделавшая в 2018 доклад с оценкой ВС России. Аналитики признали рост боеспособности российской армии и указали на особую мощь ВДВ, которые являются военной «пожарной командой» России, то есть элитой армии, не раз доказавшей свой статус в боях. Как считают американцы, российская армия встала на путь интенсивного технологического развития и обучения методам войны, распространенным в армиях НАТО.