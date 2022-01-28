К кому Крупская ревновала Ленина

Надежда Крупская родилась в 1869 году, с золотой медалью закончила частную женскую гимназию Оболенской в Петербурге и Бестужевские курсы. В студенчестве она заинтересовалась марксизмом и вскоре познакомилась с Владимиром Ульяновым, уже тогда став его главной соратницей и опорой.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Была потомственной дворянкой

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Несмотря на то, что Крупская с юности боролась за права нищих и эксплуатируемых, сама она – происходила из дворянского рода поручика Константина Игнатьевича Крупского. Дворянский титул Надежда унаследовала от девушки по отцовской линии, который во время Отечественной войны 1812 года воевал с французами и дослужился до офицерского чина с присвоением дворянства.

Отец Крупской умер от чахотки после продолжительного политического преследования со стороны государства – его подозревали в числе сочувствовавших польскому восстанию. Воспитанием и обеспечением семьи занималась мать Крупской – она работала гувернанткой в богатом доме. Она и научила единственную дочку не только хозяйственным делам, но и классовой сознательности.

Получила блестящее образование

Мама Крупской позаботилась и об образовании дочери – юная Надежда Крупская училась в гимназии княгини Оболенской и окончила ее с золотой медалью. Вскоре девушка поступила на престижные Бестужевские женские курсы, однако не доучилась – увлеклась идеями марксизма и присоединилась к рабочему движению. Следуя заветам Маркса, юная Надежда Крупская старалась помогать страждущим и обездоленным всеми силами, бесплатно обучая их грамоте в воскресной школе для взрослых. На жизнь студентка зарабатывала частными уроками, занимаясь со множеством учеников на дому.

Завоевала доверие Владимира Ульянова

Надежда Крупская впервые встретилась с Владимиром Ульяновым в 1894 году, на квартире, где революционно настроенные люди занимались обсуждением важнейших социальных и экономических вопросов. Ульянов, будучи юношей 24 лет, сначала обратил внимание вовсе не на Надежду, а на ее подругу – Аполлинарию Якубову. Однако вскоре Владимир попал в тюрьму, и тогда все свои дело он доверил именно Надежде. Она понимала его с полуслова и была по-настоящему надежным другом. Вскоре она и сама попала в ссылку. Встретившись с Владимиром в сибирском селе Шушенское, они венчались в церкви 22 июля 1898 года.

Кстати, власти не мешали этому браку. Считалось, что политзаключенные поженившиеся в ссылке, будут больше думать о семье, чем о революционных изменениях. Однако это было точно не про Ленина и Крупскую.

Решила сохранить свою фамилию

Изначально, как и положено, после брака Крупская взяла фамилию мужа. Однако в документах продолжала подписываться как Крупская. Она не желала во всем сливаться с мужем, чтобы иметь самостоятельную силу в деле революции. Через 20 лет после свадьбы она решила официально вернуться к фамилии Крупская – это случилось после Революции, когда она поменяла паспорт и взяла старую фамилию.

Не ревновала мужа

Когда супруги на рубеже веков эмигрировали в Европу, Ленин познакомился с революционеркой Инессой Арманд. Они много переписывались и проводили время вместе. И хотя Крупская знала об этом, она воспринимала общение мужа спокойно. Она уважала Инессу и хорошо относилась к ее детям, которых после смерти матери даже хотела удочерить.

Сама Крупская не могла иметь детей из-за базедовой болезни, и поэтому старалась заботиться о чужих детях. Со временем из-за болезни красавица Крупская становилась все непривлекательнее, и многие подозревали, что Ленин жил с ней не как с женщиной, а как с идейной подругой. Однако Крупская не переживала, продолжала заботиться о муже и работать на благо их общего дела – Революции.

Кстати, несмотря на то, что она не могла стать матерью, Крупская заботилась о других мамочках новой страны. Так, именно благодаря ей у советских малышей появились резиновые пустышки, которые спасли многие жизни (раньше мамы, чтобы успокоить малышей, давали им кусочек хлеба. Из-за отсутствия гигиены, вызывал тяжелые воспаления и смерть) Крупская занималась просвещением в сфере семьи, пропагандировала не только образовательную грамоту, но и бытовую – например, настаивала на том, чтобы женщины мыли грудь перед тем, как покормить младенца.

Ухаживала за мужем до самой смерти