Жена английского принца, которую обвинили в колдовстве

Элеонора Кобэм вышла замуж за герцога, но от суеверий эпохи это ее не спасло. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов» Кадр из сериала «Игра престолов»

Элеонора была дочерью барона Реджинальда Кобэма из Стерборо и его первой жены Элеоноры Калпепер. Она росла красивой, умной и весьма амбициозной. В 1422 году юная баронесса стала фрейлиной Якобы Баварской, супруги Хамфри Ланкастерского, герцога Глостера. Последний был братом короля Генриха V и регентом юного Генриха VI. А после смерти еще одного брата, герцога Бедфорда, Хамфри стал и основным наследником престола.

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Элеонора воспользовалась предоставленным судьбой шансом и очень скоро стала фавориткой герцога Глостера. В 1427 году во время попытки силой оружия отстоять свое наследство Якоба Баварская попала в плен к герцогу Филиппу Бургундскому. В 1428 году брак Якобы и Хамфри был аннулирован, и герцог обрел свободу. Он женился на Элеоноре, вопреки тому, что такой брак считался мезальянсом для наследника английской короны.

Брак оказался вполне счастливым, так как супруги вполне подходили друг другу. Элеонора была блестящей дамой, а Хамфри как меценат ценил искусство и светские развлечения. В своей резиденции в Гринвиче муж и жена создали свой двор, где собирались ученые, поэты, музыканты, медики и вообще образованные люди.

Юный король Генрих VI симпатизировал прекрасной Элеоноре, а она предавалась мечтам о королевском троне. Ведь Хамфри был всего в шаге от него. И тогда молодая женщина обратилась за помощью к астрологам — аналитикам Средних веков. Томас Саутвелл и Роджер Болингброк составили для герцогини гороскоп короля, согласно которому летом 1441 года Генрих должен был опасно заболеть.

В действительности все аристократы того времени консультировались с астрологами и алхимиками по различным поводам. Но составление королевского гороскопа само по себе могло навлечь подозрения в колдовстве. Так или иначе поползли слухи о том, что король вскоре умрет. Они достигли королевского двора и обеспокоили совет при Генрихе VI. Источник сплетен был обнаружен.

Саутвелла, Болингброка и капеллана Элеоноры Джона Хоума арестовали, но сама герцогиня успела сбежать в Вестминстерское аббатство, которое считалось святым убежищем. Астрологов обвинили в государственной измене и некромантии. Роджер Болингброк назвал Элеонору организатором заговора. Герцогиню обвинили в измене и черной магии. По версии следствия, она сделала восковой портрет короля и сожгла его. Из восемнадцати пунктов обвинения Элеонора признала только пять. В частности, она призналась, что получила от знахарки Марджери Журден зелье, чтобы забеременеть.

Покаяние Элеоноры. Картина Эдвина Остина Эбби

Астрологов осудили на смерть как колдунов, но Саутвелл умер в Тауэре, а Болингброк был четвертован. Марджери Журден была сожжена как ведьма. Герцогиня настояла на новом церковном суде, но ее вновь признали виновной в занятиях магией. Честолюбивую красавицу приговорили к публичному покаянию и пожизненному заключению, а ее брак с герцогом Глостером был расторгнут.

В холодные ноябрьские дни 1441 года бывшая герцогиня в черном плаще, босая и с непокрытой головой, со свечой в руках должна была три дня ходить по церквям Лондона в сопровождении двух рыцарей. В первый день она поставила свечу в соборе Святого Павла, во второй — в церкви Христа в Олдгейте, а в третий — в храме святого Михаила в Корнхилле. Разумеется, это зрелище собирало толпу зевак. Одни оскорбляли Элеонору, другие сочувствовали.

Существует легенда, что некая женщина из Кента даже высказала королю Генриху, что он скверно обращается с знатной леди, и должен вернуть ее мужу. За дерзость ее казнили.

Остаток жизни Элеонора провела, скитаясь по тюрьмам. Сначала она сидела в Честере, потом ее перевели в замок Кенилворт, а летом 1446 года — в замок Пил на острове Мэн. Позже она оказалась в замке Бомарис на острове Англси, где и умерла 7 июля 1452 года. Впрочем, по другой версии она скончалась еще на острове Мэн.

Герцог Глостер ничем не смог помочь своей жене. И многие современники, и историки позже утверждали, что расправа с Элеонорой была призвана укротить амбиции Хамфри Ланкастерского. Эта история испортила ему репутацию, так что он потерял политическое влияние. А через шесть лет самого герцога обвинили в измене и арестовали, после чего он как-то быстро и внезапно умер. Ходили слухи, что его отравили.