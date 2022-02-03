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1 час назад

Смертельно опасная медуза чуть не убила королеву красоты

Королева конкурса красоты "Мисс Англия" 2020 года провела в больнице два дня из-за укуса смертельно опасной медузы. Об этом пишет Daily Star.

Смертельно опасная медуза чуть не убила королеву красоты
Фото: @trish.raut@trish.raut

Модель Пратиштхи Раут отдыхала на Маврикии. 28 января она отправилась купаться в океане с подругами и решила доплыть до берега самостоятельно вместо того, чтобы забраться в лодку, как сделали все остальные.

В время своего заплыва она почувствовала какое-то прикосновение к ноге. А зайдя в номер, она увидела, что ее ноги и ягодицы покрылись сыпью, напоминающей ожог.

"Боль была страшной, как будто кто-то вылил на мое тело кипяток, и кожа начала плавиться. Я ни сидеть, ни ходить не могла".

Чтобы остановить распространение сыпи, девушке пришлось провести два дня в больнице и пройти курс лечения. Предположительно, ее ужалила одна из представительниц класса кубомедуз, одних из самых опасных медуз в мире.

Ранее мы писали, что ученые поразились встрече с гигантской медузой.

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