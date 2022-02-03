Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 76.65EUR 86.56
Войти в почту
1 час назад

Россиянин нашел «предсмертную» записку в новой стиральной машине

Сергей Тонков из Санкт-Петербурга рассказал изданию Бумага о том, что нашел в недавно купленной стиральной машине странную записку.

Россиянин нашел «предсмертную» записку в новой стиральной машине
Фото: Сергей Тонков/FacebookСергей Тонков/Facebook

Автор записки, молодой человек, якобы ушел из жизни из-за отказа девушки.

Сергей Тонков/Facebook

"Первая мысль была, что это пранк какой-то, вышедший из-под контроля. Содержание записки как бы не вызывает серьезной реакции. Штаны в шкафчике, не дала — не самые серьезные обороты и помыслы для суицида. Но потом всё же промелькнула идея: всякие люди бывают, так что лучше уж спросить у сотрудников компании. Хотя ответ получить оказалось весьма непросто...", — рассказал мужчина.

Позже компания дала комментарий по ситуации:

"Мы провели тщательную проверку инцидента, пообщались с логистикой, посмотрели имеющиеся записи с видеокамер. Никаких оснований и предпосылок к реальности ситуации мы не увидели".

Сотрудники считают, что доступ к стиральной машине в торговом зале есть и у сотрудников, и у покупателей. В компании предположили, что кто-то ради шутки подкинул письмо.

Ранее мы писали о "золотой" квартире, которую высмеяли в Сети.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители