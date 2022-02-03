Россиянин нашел «предсмертную» записку в новой стиральной машине

Сергей Тонков из Санкт-Петербурга рассказал изданию Бумага о том, что нашел в недавно купленной стиральной машине странную записку.
Автор записки, молодой человек, якобы ушел из жизни из-за отказа девушки.
"Первая мысль была, что это пранк какой-то, вышедший из-под контроля. Содержание записки как бы не вызывает серьезной реакции. Штаны в шкафчике, не дала — не самые серьезные обороты и помыслы для суицида. Но потом всё же промелькнула идея: всякие люди бывают, так что лучше уж спросить у сотрудников компании. Хотя ответ получить оказалось весьма непросто...", — рассказал мужчина.
Позже компания дала комментарий по ситуации:
"Мы провели тщательную проверку инцидента, пообщались с логистикой, посмотрели имеющиеся записи с видеокамер. Никаких оснований и предпосылок к реальности ситуации мы не увидели".
Сотрудники считают, что доступ к стиральной машине в торговом зале есть и у сотрудников, и у покупателей. В компании предположили, что кто-то ради шутки подкинул письмо.
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