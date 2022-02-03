Россиянин нашел «предсмертную» записку в новой стиральной машине

"Первая мысль была, что это пранк какой-то, вышедший из-под контроля. Содержание записки как бы не вызывает серьезной реакции. Штаны в шкафчике, не дала — не самые серьезные обороты и помыслы для суицида. Но потом всё же промелькнула идея: всякие люди бывают, так что лучше уж спросить у сотрудников компании. Хотя ответ получить оказалось весьма непросто...", — рассказал мужчина.