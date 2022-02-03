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1 час назад

Хозяйка «самого грустного кота в мире» раскрыла его необычную историю

Жительница бразильского Сан-Паулу Лариса Ямагучи рассказала изданию Daily Mail историю своей кошки с «грустным лицом» по кличке Суши.

Хозяйка «самого грустного кота в мире» раскрыла его историю
Фото: @pawsomepetsofficial@pawsomepetsofficial

Оказалось, что внешность животного связана с редким кожным заболеванием: синдромом Элерса-Данлоса (EDS).

«Генетическое состояние влияет на соединительную ткань из-за недостатка коллагена, что приводит к необычно эластичной и хрупкой коже. Из-за этого состояния у Суши дряблая и чувствительная кожа, что придает ему обвисшее и грустное выражение лица», — объясняет газета.

Женщина приютила котнка в 2016 году, когда тот был еще котенком, но мало знала о его состоянии здоровья.

«Мой друг, который спасает животных, прислал несколько фотографий Суши. Тот был крошечным черным котом, и я сразу поняла, что хочу забрать его... На снимке он выглядел как обычный черный кот, но когда я увидела его, поняла, что у него другое лицо. Я и не думала, что это может быть генетическое заболевание», — рассказывает бразильянка.

Лариса четыре года посещала ветеринаров из-за проблемной кожи кота, пока не нашла в Сети похожую историю.

«Я потратила 800 фунтов стерлингов (примерно $1000) и множество разных лекарств, но ничего не помогало... После того, как мы нашли похожую кошку в интернете, и обратились к кошачьему дерматологу. Для врача это было настоящим шоком. Она сказала, что в последний раз видела такого кота, как Суши, более 10 лет назад», — поделилась Лариса.

По ее словам, EDS по разному действует на животных. У Суши из-за этого стала эластичной кожу лица, а его морда обвисает, приобретая «грустный» вид. При этом кота постоянно беспокоит зуд, но хозяйка бережно заботится о нем.

«Грустный кот» на самом деле ведет счастливую жизнь в компании трех кошек, однако людей все еще трогает его внешний вид:

«Люди говорят, что он все время выглядит грустным. Некоторые люди шокированы или напуганы, некоторые влюбляются в него с первого взгляда, а другие смеются над ним...», — рассказывает Лариса.

Ранее мы писали о том, как кошка помогла ученому сделать открытие.

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