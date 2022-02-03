Хозяйка «самого грустного кота в мире» раскрыла его историю

«Мой друг, который спасает животных, прислал несколько фотографий Суши. Тот был крошечным черным котом, и я сразу поняла, что хочу забрать его... На снимке он выглядел как обычный черный кот, но когда я увидела его, поняла, что у него другое лицо. Я и не думала, что это может быть генетическое заболевание», — рассказывает бразильянка.