Каким жителям СССР запрещено быдло выдавать паспорта

В Советском Союзе основным документом, удостоверяющим личность, считался паспорт гражданина СССР. Однако поначалу паспорта выдавали не всем, а только отдельным категориям граждан. С

Фото: Русская семерка Русская семерка

Зеленая книжечка

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Положение о паспортах было принято Совмином в 1953 году. До этого паспорта выдавались только государственным служащим, гражданам, работающим за границей, а также тем, кому в силу профессии приходилось часто подтверждать свою личность, то есть наличие паспорта зависело исключительно от рода деятельности человека. В остальных случаях удостоверения личности заменяли трудовые книжки или справки из домоуправлений.

В 1953 году были введены паспорта для рабочих, служащих, проживающих в городах, районных центрах и поселках городского типа, населенных пунктах, где были оборудованы МТС, а также входивших в приграничную зону западноевропейской части страны.

Советские паспорта имели темно-зеленую обложку, чуть меньший формат, чем в наше время, а вот фотографии туда вклеивать было необязательно, хотя поле для фото имелось. Выдавали документ на 10 лет, по истечении этого срока его необходимо было заменять.

У кого не было паспортов?

Сельским жителям паспорта не выдавались. Они были приписаны к своим колхозам. Считалось, что поскольку колхозники редко выезжают за пределы своего населенного пункта, отдельный документ им не требуется.

Если житель сельской местности собирался поехать куда-нибудь дальше райцентра, он обязан был получить в сельсовете особую справку, срок действия которой составлял 30 дней. Причем выдавалась она только с разрешения председателя колхоза, а тот мог и не разрешить человеку уехать. Поэтому существовавший порядок впоследствии назвали «крепостным правом». Власти опасались, что, получив свободу передвижения, крестьяне не захотят и дальше за гроши надрываться на полях и фермах и сельское хозяйство будет разрушено.

Многие колхозники стремились еще в 14-15 лет отправить детей учиться в город, в фабрично-заводские училища и техникумы. В колхоз в добровольно-принудительном порядке записывали только с 16 лет. Если подросток оставался до этого возраста в городе, то он автоматически получал паспорт. Сельские парни, отслужив в армии, не возвращались в родные места, а устраивались работать на заводы, стройки, в милицию, лишь бы попасть в город.

Паспортов лишали и тех, кто работал на тяжелых работах. Например, шахтерам вместо паспортов в отделах кадров выдавали специальные удостоверения, с которыми они не могли ни уйти с работы, ни устроиться на другое место, ни даже покинуть определенное им место проживания.

Для военнослужащих паспорт заменяло удостоверение личности. Выдавались такие удостоверения только офицерам или прапорщикам на весь период нахождения их на военной службе. В них указывались номер войсковой части, воинское звание и должность, отметки о личном оружии, группе крови, дактилоскопии и т. д. Гражданский паспорт сдавался при поступлении на военную службу и выдавался после увольнения из рядов Вооруженных сил в обмен на сдачу удостоверения.

«Серпастый-молоткастый» для всех

Лишь в 1974 году началась полная паспортизация всех советских граждан. Выдавали паспорт с 16 лет. Обложка была темно-красного цвета, с государственным гербом и надписью «СССР». В документ заносились фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, национальность, семейное положение, адрес прописки, данные о воинской обязанности. Если гражданин проживал не в России, а в другой республике, то данные вносились на двух языках – русском и той республики, в которой он проживал. В паспорт в обязательном порядке вклеивалось фото. В 25 и 45 лет нужно было вклеивать новую фотографию.