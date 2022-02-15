Зачем советские власти испытывали ядерное оружие на людях

В сентябре 1954 года в СССР на Тоцком полигоне были проведены испытания ядерного оружия, на которых зрителями стали первые лица страны, а жертвами взрыва оказались солдаты советской армии.

Фото: русская семерка русская семерка

Места в партере

Видео дня

Когда до испытаний оставалось три дня на полигон в специально построенный по такому случаю городок прибыли высшие военные чины СССР. Места на специально построенной по такому случаю трибуне предназначались, маршалам: Василевскому, Рокоссовскому, Коневу, Малиновскому и Буденному. Вместе с ними за учениями должны были наблюдать военные эксперты из Китая, Польши и Чехословакии. Но главными гостями мероприятия стал руководитель СССР Н.С. Хрущев, которого сопровождали И.В. Курчатов и руководитель испытаний Г.К. Жуков. Подготовили к предстоящим учениям и местных жителей. Население деревень окружавших полигон на период испытаний было отселено за 50 километров с выплатой ежедневных суточных. Правда, сразу после учений люди вернулись домой собирать зерно и картошку с повышенным радиоактивным фоном, порой светящуюся в темноте.

Операция «Снежок»

Учения проходили в режиме строгой секретности, носили невинное название «Снежок» и поражали не только своей масштабностью, но и жестокостью по отношению к военнослужащим. В ходе испытаний командование планировало проверить, как воздействует ядерный взрыв на технику и живую силу. До начала испытаний на станцию Тоцкое прибыло 45 тысяч солдат и офицеров, делегированных из 212 воинских частей. Территория, на которой в палатках разместились военнослужащие, заняла 42 километра. Вскоре все поле полигона оказалось буквально изрыто огромным количеством рвов и окопов, в которых солдаты должны были переждать ядерный взрыв. При этом правительственная трибуна располагалась всего в 15 км. от предполагаемого эпицентра взрыва. Подобная беспечность могла говорить лишь о том, что организаторы испытаний сами до конца не представляли, всю опасность предстоящих ядерных испытаний. Самое печальное, что ни солдаты, ни офицеры до самого последнего момента не знали, в чем им предстоит участвовать. Лишь за несколько часов до начала учений командирам частей был показан секретный фильм о том, как им предстоит действовать в условиях реального ядерного взрыва.

Белый крест – черная метка

В самом центре полигона военные возвели гигантский белый крест 100 на 100 метров. Он должен был служить ориентиром прицеливания для летчиков во время бомбометания, чтобы бомба ненароком не попала в правительственную трибуну, хотя зрители, расположенные на ней и так изрядно рисковали, не говоря о солдатах и офицерах на самом полигоне, которые, фактически, выступали в роли смертников. Ядерный боезаряд должен был сбросить бомбардировщик Ту-4. Готовилось два экипажа летчиков под руководством майора Кутырчева и капитана Лясникова. Они также не знали, кто из них произведет роковое бомбометание. Жребий выпал В.Я. Кутырчеву. Предполагалось сбросить с самолета бомбу с кодовым названием «Татьянка» мощностью 40 килотонн. При этом надо отметить, что бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, были значительно слабее по своей мощности. Во время взрыва, военные, находившиеся ближе 7,5 км к эпицентру взрыва, должны были спрятаться в закрытых блиндажах. Те, кому повезло находиться дальше зоны поражения ударной волны, обязаны были сидеть или лежать в открытых окопах. Корме того по всему полигоны были расставлены танки, самолеты и иная военная техника, а также привязаны домашние животные.

Взрыв