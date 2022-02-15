Женщина обнаружила туалетную бумагу в популярном фастфуде

Издание The Mirror сообщило, неизвестная женщина, ведет переговоры с руководством сети фастфуда KFC о компенсации, после того как нашла в своем ланч-боксе жаренную во фритюре туалетную бумагу.

Женщина опубликовала видео, где показала кусок туалетной бумаги в кляре, пропитанный маслом. Разгневанная покупательница нашла кусок бумаги в блюде. Инцидент произошел, по ее словам, в Анжи, на северо-востоке Китая.

Многочисленные зрители подтолкнули женщину к решительным действиям и она решила выяснить, откуда была вообще взята эта туалетная бумага.

К тому же она рассказала, что даже успела попробовать кусочек бумаги, прежде чем поняла, что это такое. В итоге покупательница подала официальную жалобу в Государственное управление промышленности и торговли. Ведомство позже подтвердило, что в еде действительно была туалетная бумага.

В настоящее время руководство местного KFC ведет с женщиной переговоры о компенсации. Специалисты проводят дальнейшее расследование.