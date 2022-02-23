Мультфильм Роба Минкоффа и Роджера Аллерса, вышедший на экраны в 1994 году, знаменит во всем мире. В 2019 году зрители увидели киноадаптацию мюзикла, которая по большей части практически точь-в-точь повторяет оригинал. В первой сцене мандрил Рафик показывает новорожденного принца саванны его будущим подданным, собравшимся у скалы зверям. Они – каждый на свой лад – приветствуют маленького Симбу. Культовый момент решили повторить в TikTok-ролике @_tusya_kiskis. Видео набрало более 53 миллионов просмотров и 62 тысяч комментариев.