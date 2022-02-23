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1 час назад

Ремейк “Короля льва” с домашним котом покорил соцсети: видео

Мира Маркина

Мультфильм Роба Минкоффа и Роджера Аллерса, вышедший на экраны в 1994 году, знаменит во всем мире. В 2019 году зрители увидели киноадаптацию мюзикла, которая по большей части практически точь-в-точь повторяет оригинал. В первой сцене мандрил Рафик показывает новорожденного принца саванны его будущим подданным, собравшимся у скалы зверям. Они – каждый на свой лад – приветствуют маленького Симбу. Культовый момент решили повторить в TikTok-ролике @_tusya_kiskis. Видео набрало более 53 миллионов просмотров и 62 тысяч комментариев.

“Как ты до этого догадался?????”
“Пародия лучше оригинала ”
“Сцена с игрушками хороша! ”

Полосатую звезду зовут Туся. Недавно мы обсудили новый TikTok-тренд, в котором пользователи рассказывают, как на самом деле называют своих питомцев.

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