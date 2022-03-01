Как не надо воспитывать детей: 10 советов от родителей

Пользователь @Sam_21000 задал на форуме Reddit вопрос: «С каким трендом воспитания вы категорически не согласны?». В комментариях родители оставляют вредные советы, которые должны уйти в прошлое. «Рамблер» собрал самые популярные ответы о том, как не надо воспитывать детей.
«Не знаю, тренд это или нет, но очень распространено: сравнение вашего ребенка с другими. Не имеет значения, братья они или сестры, друзья и т. д. Это портит их самооценку и превращает все в соревнование».
«Мы с женой — местные изгои, потому что разрешаем детям кататься на велосипедах по тихому пригородному городку с низким уровнем преступности. Есть знакомый родитель, который прямо сказал, что не позволит сыну прийти [ко мне домой] в одиночестве, потому что я могу сделать что-нибудь безумное. Например, дам ему побросать мяч в баскетбольную сетку перед входом, не стоя у него над душой».
«Детям нужно немного свободы. Нельзя ожидать, что вы будете принимать взрослые решения, если у вас никогда не было возможности принимать детские решения».
«Выпиливать двери, когда ваш ребенок просит уединения. Вы как бы доказываете, зачем им нужна эта дверь».
«Публикация всей жизни ребенка в социальных сетях. Одно дело — запостить семейную фотографию со всеми. Но помещать всю жизнь ребенка в сеть без его согласия нехорошо. Особенно если они опозорились. Публичный позор в Интернете — одна из худших вещей для ребенка. Кто знает, будет ли это преследовать беднягу годами».
«Моя невестка с рождения занимает своего ребенка планшетом. Сейчас ему 12, у него нет друзей и нулевые навыки межличностного общения. Он берет iPad на ужин, к бабушкам, в церковь и никогда ни с кем не разговаривает. Это очень грустно видеть».
«Дисциплинировать ребенка, основываясь на примере других родителей. Что работает для одного ребенка, не сработает для другого».
«Очень строгие правила в целом. У меня был друг детства: однажды он пришел ко мне после школы и сказал, что должен быть дома к 6. Не придал этому особого значения, поэтому мы играли в игры, потеряв счет времени. Он жил в 10 минутах ходьбы вверх по улице. Заметив, что на часах 5:52, он начал волноваться: „Отец убьет меня, если я опоздаю!“. Я пытался объяснить, что это всего две минуты. На следующий день в школе он сказал, что ему больше нельзя ходить ко мне домой. И я больше никогда с ним не тусовался — из-за того, что он ребенок опоздал домой на 2 минуты».
«Расписание, пересыщенное активностями. Младшеклассники в школе, где я преподавал, говорили, что у них нет времени на игры. Каждый день состоит из непрерывных и четко спланированных занятий спортом, танцами и тому подобным».
«Отказываться просить прощения перед ребенком за свои ошибки, чтобы не показаться „слабым“. Моя мама все время так делала, и я чувствовал, что всегда должен перед кем-то извиняться. Ведь все было как бы по моей вине. В то время как я никогда не ждал извинений от других, даже если я их заслужил».