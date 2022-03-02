В США нашли способ спасти человечество с помощью камней

Ученые из Колумбийского университета провели эксперимент и установили, что некоторые виды твердой горной породы могут помочь человечеству избежать климатической катастрофы. Об этом сообщает Eos.

Фото: James St. John James St. John

Исследование показало, что в ряде горных пород во время минерализации образуются кристаллы, которые расширяют камень и способствуют появлению новых трещин — примером такой горной породы является оливин. Именно благодаря этому минерал способен поглощать гораздо больше углерода.

"Мы надеемся найти способ оптимизировать этот процесс, чтобы запустить несколько тестовых проектов",

— заявила геолог из Колумбийского университета Каталина Санчез-Роа.

Эксперт также отметила, что альтернативой сдерживанию углерода в камнях являются подземные резервуары, в которые помещают газообразный или растворенный углекислый газ. Минус таких резервуаров в том, что может произойти утечка. А минерализированный углерод, в свою очередь, стабильно сохраняется в твердом виде очень долго и не может попасть обратно в атмосферу.