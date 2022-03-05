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34 минуты назад

Как выглядит подземная лягушка с большим носом

Стелла Шмель

Подземная лягушка с большим носом - это ли не очередное прекрасное творение природы, которое совсем недавно удалось обнаружить исследователям?

Как выглядит подземная лягушка с большим носом
Фото: Germán Chávez/ Field MuseumGermán Chávez/ Field Museum

В материале "Рамблера" читайте о том, что это за существо и как оно выглядит.

Не так давно ученые открыли в лесах Амазонии новый вид лягушек. Их нос похож на нос тапиров. По-научному: Synapturanus. Статья об этом появилась в научном издании Evolutionary Systematics.

Этот вид лягушек был обнаружен в низовье Путумайо в перуанском регионе Лорето.

Представители этого вида обладают коричневой кожей и животом кремового цвета. А их форма тела будто предназначена для того, чтобы рыть норы. Примечательно, что длина тела этих созданий не превышает и двух сантиметров!

Germán Chávez/ Field Museum

Как полагают ученые, эти лягушки приспособились к условиям жизни в мягких почвах амазонских торфяников, поэтому их было непросто обнаружить.

Их выдали характерные голоса. При поиске места их обитания именно на них и ориентировались ученые.

Germán Chávez/ Field Museum

Как выглядят эти любопытные создания? Ответ прост: очень занятно.

Эти лягушки живут на своей территории Амазонки и не любят перемещаться на дальние расстояния. А так как они постоянно закапываются в землю, обнаружить их ученым не удавалось в течение долгого времени.

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