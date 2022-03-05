На Луне появился новый кратер после столкновения с ракетой

Журнал Phys.org. в своем пресс-релизе сообщает, что неизвестная ракета столкнулась с Луной. В результате столкновения на спутнике Земли появился кратер диаметром 10-20 метров. Это — первый в истории известный случай непреднамеренного столкновения космического аппарата с Луной.

Согласно орбитальным расчетам, в пятницу в Луну «врезалась» неизвестная ракета. Столкновение, предсказанное астрономом Биллом Греем, должно было произойти в 12:25 по Гринвичу. Столкновение состоялось на обратной стороне Луны.

Масса объекта — около четырех тонн, скорость — примерно 9300 километров в час. Предполагается, что диаметр кратера должен быть около 10-20 метров. Все данные были рассчитаны с помощью наземного телескопа.

Грей предполагал, что ракета может принадлежать компании SpaceX, основателем которой является Илон Маск. Затем ученый сообщил, что это может быть ракета-носитель третьей ступени Chang’e 5-t1. Ее запустили в 2014 году в рамках программы исследования Луны китайского космического агентства. Ранее Китай заявлял, что данная ракета-носитель сгорела в атмосфере Земли.

Получить изображение кратера могут только разведывательный орбитальный аппарат НАСА и индийский «Чандраян-2». Они оба вращаются вокруг Луны.