«Человек из Торда», который водил за нос японскую полицию

Человек из Торда, «путешественник между изменениями» или просто талантливый мошенник — «Рамблер» рассказывает мистическую историю персонажа городских японских легенд Джона Зегруса.

Фото: wikimedia.org​ wikimedia.org​

Октябрь 1959 года. 36-летний пассажир по имени Джон Аллен Кучар Зегрус въезжает в Японию в компании жены-корянки.

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Январь 1960 года. Зегрус пытается обналичить чек на 200 000 иен и дорожный чек на 140 долларов в японском офисе Chase Manhattan Bank.

Мужчина арестован по подозрению в мошенничестве. Дело расследует Бюро общественной безопасности столичного управления полиции Токио.

Следователи выясняют некоторые странные подробности о жизни Зегруса. По словам мужчины, он родом из страны к югу от Эфиопии под названием Торд (Taured). Кроме того, служит он послом страны Абиссиния (позднее — Эфиопия) с дипломатической неприкосновенностью. Наконец, мужчина отметил, что шпионит за американцами.

В качестве доказательств Джон предоставил паспорт (к слову, необычайно большого размера — примерно с журнал), данные к котором были написаны на «абисском». Алфавит напоминал арабский. В паспорте имелись печати посольств Японии из разных стран Восточной Азии и различные визы. Позднее паспорт был признан поддельным.

Зегрус утверждал, что родился в США, жил в Чехословакии и Германии, переехал в Великобританию, где учился в средней школе. Во время Второй мировой войны служил пилотом Королевских ВВС и был захвачен в плен. После войны жил в Латинской Америке. Затем стал шпионить на американцев в Южной Корее, служил летчиком в Таиланде и Вьетнаме. Был назначен дипломатом со стороны Негус-Хабес — страны недалеко от Эфиопии. Прибыл в Японию с секретной миссией, которая включала вербовку японских военных добровольцев для «Объединенной Арабской Республики».

Август 1960 года. Окружной суд Токио признал Зегруса мошенником и приговорил к одному году тюремного заключения. После объявления приговора Джон пытался покончить жизнь самоубийством, перерезав вены осколком стекла.

15 августа 1960 года. В выпуске журнала «Провинция» опубликована история таинственного дипломата, но с изменениями. Автор статьи «Человек из своей страны» утверждал, что Зегрус — «настоящий эфиоп и агент разведки полковника Насера».

После освобождения Зегрус был депортирован из Японии в Гонконг. Жену депортировали в Южную Корею.