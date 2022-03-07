«Человек из Торда», который водил за нос японскую полицию

Человек из Торда, «путешественник между изменениями» или просто талантливый мошенник — «Рамблер» рассказывает мистическую историю персонажа городских японских легенд Джона Зегруса.
Октябрь 1959 года. 36-летний пассажир по имени Джон Аллен Кучар Зегрус въезжает в Японию в компании жены-корянки.
Январь 1960 года. Зегрус пытается обналичить чек на 200 000 иен и дорожный чек на 140 долларов в японском офисе Chase Manhattan Bank.
Мужчина арестован по подозрению в мошенничестве. Дело расследует Бюро общественной безопасности столичного управления полиции Токио.
Следователи выясняют некоторые странные подробности о жизни Зегруса. По словам мужчины, он родом из страны к югу от Эфиопии под названием Торд (Taured). Кроме того, служит он послом страны Абиссиния (позднее — Эфиопия) с дипломатической неприкосновенностью. Наконец, мужчина отметил, что шпионит за американцами.
В качестве доказательств Джон предоставил паспорт (к слову, необычайно большого размера — примерно с журнал), данные к котором были написаны на «абисском». Алфавит напоминал арабский. В паспорте имелись печати посольств Японии из разных стран Восточной Азии и различные визы. Позднее паспорт был признан поддельным.
Август 1960 года. Окружной суд Токио признал Зегруса мошенником и приговорил к одному году тюремного заключения. После объявления приговора Джон пытался покончить жизнь самоубийством, перерезав вены осколком стекла.
15 августа 1960 года. В выпуске журнала «Провинция» опубликована история таинственного дипломата, но с изменениями. Автор статьи «Человек из своей страны» утверждал, что Зегрус — «настоящий эфиоп и агент разведки полковника Насера».
После освобождения Зегрус был депортирован из Японии в Гонконг. Жену депортировали в Южную Корею.
На различных японских сайтах, посвященных городским легендам и оккультным историям, Джон Зегрус стал легендой. Его окрестили «человеком из другого измерения». Позднее появилось дополнение истории: якобы Джон незаметно исчез из отеля, где его держали ночь под стражей. Настоящие мотивы, имя и происхождение мужчины до сих пор остаются неизвестными.