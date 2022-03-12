"Иван, запахни душу": что было в романе Жириновского

20 лет назад председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский презентовал свой роман-эпопею "Иван, запахни душу!". О чем была книга эксцентричного политика расскажем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из передачи Кадр из передачи

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16 июля 2001 года Владимир Вольфович провел эффектную презентацию своего романа, рассказав, что книга на самом деле не про какого-то Ивана, а про самого Жириновского.

"Это главный роман моей жизни. Я дал ему название «Иван, запахни душу!» Я обращаюсь к тебе, простой русский мальчик Ваня. Я люблю тебя. Я люблю тебя, потому что ты тихий, ласковый, добрый...", — с этих строк начинается роман Владимира Вольфовича.

По сути, книга представляет собой жизнеописание с рассуждениями о родной стране, политике, обществе и ценностях.

Первая мысль, которую транслирует политик, касается широты русской души, из-за которой, по его мнению, страна лежит в развалинах.

"Но, Ваня, сегодня наша Родина, твоя великая Россия лежит в развалинах именно потому, что ты слишком добрый, слишком тихий и слишком ласковый...", — восклицает автор.

Юрист писал о том, что врага надо было искать "теперь в каждом доме, в каждой квартире, в каждом холодильнике".

Роман смешивает воспоминания о жизни политика с его мыслями о настоящем и будущем России. Один из выводов его книги: "три принципа управления обществом — наркомания, алкоголизм и однополая любовь, тогда люди революции не захотят".

По его словам, до этого не додумались "ни Маркс, ни Ленин, ни Фрейд".

"Я хочу открыть тебе глаза, но с одной целью: Иван, запахни душу, иначе они тебя сомнут. Поляков били, японцев — всех били! А сегодня его нет, врага, ты его не видишь, Ваня. Я тебя научу, как его распознать, где он, этот Кащей Бессмертный в виде Бурбулиса. Или это Баба-яга в виде Новодворской", — пишет в книге Владимир Вольфович.

На пресс-конференции Жириновский объяснил, что описал в книге "историю нашей страны", но совсем новым способом. По его словам, это должен был быть "последний исторический роман XX века".