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2 часа назад

Крестный ход в Москве против ИНН. Как это было 20 лет назад

Диана Товсепова

22 года назад, в марте 2000-го, в российской столице состоялся "крестный ход против ИНН". О том, как это было, в материале "Рамблера".

"Печать Антихриста": как проходил крестный ход против ИНН в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С 1-го января 2000 года в России начали вводить индивидуальные номера налогоплательщика. И это нововведение крайне резко восприняла Русская православная церковь.

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Оказалось, что многих православных христиан взволновало "присвоение человеку личного идентификационного кода, введение на его основе электронного удостоверения личности, использование числа 666 в штрих-кодах, идентифицирующих человека на этих документах". Церковь тогда в целом волновал процесс создания национальных и межнациональных систем электронного контроля.

"Использование этих идентификаторов вскоре может стать обязательным при получении социальной и даже медицинской помощи, а в перспективе - при совершении покупок. Многие верующие полагают, что таким образом будет нарушена тайна личной жизни; мало того, условием получения идентификаторов со временем может стать полное согласие с секулярными, гуманистическими идеологемами, заложенными в международном праве и национальном законодательстве", - такое опасение было высказано от лица верующих Святейшим Патриархом Алексием II в его докладе на Архиерейском Соборе 13-16.08.00.

Многие считали, что коды присуждаются насильно, и нашли параллель с "печатью Антихриста":

"Принудительное насаждение ИНН, "штрих-кодов", широкое развертывание различных средств компьютерной идентификации людей, электронных паспортов и карточек, разработка проектов по массовому внедрению имплантированных "меток" персонального учета и др. средств тотального контроля - все это имеет вполне прозрачные параллели с известным из Священного писания и святоотеческого учения пророчеством о "печати антихриста" и приближении последних времен, что не может не вызывать глубокую озабоченность у многих православных христиан.", — текст из Обращения к Президенту Российской Федерации и Спикеру Государственной Думы РФ православных граждан Санкт-Петербургской Епархии).

Крестный ход против "числа зверя"

Игорь Стомахин

15 марта в Москве должен был пройти Крестный ход, посвященный Державной иконе Божьей Матери, однако прошел он под знаком "новой опасности". Рядом с иконами верующие держали плакаты с надписями "Русские против ИНН". При этом по ходу шествия людям раздавали листовки против введения кодов..

"Давайте почитаем листовки, раздаваемые у плаката с надписью: «Номера давали только в концлагере». Листовки присланы с Украины, из Троице-Сергиевой Лавры, из Барнаульской епархии.

Простым и ясным языком они указывают на три опасности, таящиеся во всеобщей идентификации. Во-первых, тотальный контроль над каждым человеком, когда без номера личность превращается в абсолютное ничто. Вторая опасность — это присвоение человеку пожизненного номера вместо имени. И, наконец, третье — прямая привязка кода к сатанинскому числу — 666, получение каждым «своего» штрих-кода...

По сути, соглашаясь на электронный паспорт, человек отрекается от своего христианского имени и принимает число «зверя».", — рассказывал участвующий в шествии Александр Сороковиков.

Во время крестного хода собирались подписи против введения ИНН.

"Эти подписи направят в различные инстанции: в знак того, что еще не все усыплены растлевающей пропагандой, еще не все поклонились маммоне. Еще есть те, ради кого Господь спасет и помилует Россию. И это непременно так будет....", — вспоминал участник шествия.

Истории,АЛЕКСИЙ II,РПЦ,Госдума,
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