"Печать Антихриста": как проходил крестный ход против ИНН в Москве

"Использование этих идентификаторов вскоре может стать обязательным при получении социальной и даже медицинской помощи, а в перспективе - при совершении покупок. Многие верующие полагают, что таким образом будет нарушена тайна личной жизни; мало того, условием получения идентификаторов со временем может стать полное согласие с секулярными, гуманистическими идеологемами, заложенными в международном праве и национальном законодательстве", - такое опасение было высказано от лица верующих Святейшим Патриархом Алексием II в его докладе на Архиерейском Соборе 13-16.08.00.