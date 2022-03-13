В ТikTok показали иллюзию с «несуществующим самым красивым цветом»: видео

"Скоро вы увидите оттенок синего, который до этого никогда не видели в жизни <...> Продолжайте концентрировать внимание на этой точке. Не отводите взгляд, иначе эта оптическая иллюзия не сработает", — обратился пользователь к зрителям своего канала.