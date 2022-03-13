В ТikTok показали иллюзию с «несуществующим самым красивым цветом»: видео

В соцсетях шумно обсуждают ролики, демонстрирующие различные оптические иллюзии.
Один из таких роликов опубликовал в TikTok пользователь под ником beatonthebeeb. На видео была показана оптическая иллюзия, с помощью которой можно было увидеть необычный цвет.
"Магия" впечатлила зрителей настолько, что многие назвали появившийся оттенок "самым красивым цветом", который они видели.
TikTok-блогер предложил зрителям в течение минуты смотреть на белую точку в центре красного круга, расположенного на синем фоне.
"Скоро вы увидите оттенок синего, который до этого никогда не видели в жизни <...> Продолжайте концентрировать внимание на этой точке. Не отводите взгляд, иначе эта оптическая иллюзия не сработает", — обратился пользователь к зрителям своего канала.
Зрители должны были заметить некое голубое свечение.
"В итоге вы обнаружите самый красивый цвет. Конечно, его не существует, так как это оптический трюк", — продолжил он.
Ранее мы писали о звуковой иллюзии, появившейся в соцсетях.