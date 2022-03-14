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1 час назад

Как правильно: я весь внимание или я весь во внимании

Мария Иглина

В устной речи можно услышать обе формы: я весь во внимании и я весь внимание. Но на деле правильной является лишь одна из них. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Как правильно: я весь внимание или я весь во внимании
Фото: Кадр из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика"Кадр из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика"

Итак, правильная форма — я весь внимание.

Ошибка может возникать по ряду причин. Во-первых, существительное "внимание" выступает в виде сказуемого — появляется речевая ошибка, а русскоговорящий человек, в свою очередь, пытается привести его в привычный вид.

Так, в английском языке в этом выражении использовался бы предикат is. И в переводе на русский получилось бы "я весь есть внимание". Однако в русском языке глагол "есть" чаще всего опускается или заменяется тире. В этом случае подлежащее выражено личным местоимением, поэтому тире не ставится, и получается "я весь внимание".

Во-вторых, причина ошибки может заключаться в устойчивости выражения "принять во внимание". И форма "я весь во внимании" была бы куда удобнее для носителя языка. Однако не стоит смешивать выражения, правильно говорить: я весь внимание, я вся внимание, мы все внимание.

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