Как правильно: я весь внимание или я весь во внимании

В устной речи можно услышать обе формы: я весь во внимании и я весь внимание. Но на деле правильной является лишь одна из них. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Кадр из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" Кадр из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика"

Итак, правильная форма — я весь внимание.

Ошибка может возникать по ряду причин. Во-первых, существительное "внимание" выступает в виде сказуемого — появляется речевая ошибка, а русскоговорящий человек, в свою очередь, пытается привести его в привычный вид.

Так, в английском языке в этом выражении использовался бы предикат is. И в переводе на русский получилось бы "я весь есть внимание". Однако в русском языке глагол "есть" чаще всего опускается или заменяется тире. В этом случае подлежащее выражено личным местоимением, поэтому тире не ставится, и получается "я весь внимание".