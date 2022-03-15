Какими «подручными средствами» бился лучший рукопашник ВОВ

Василий Ватаман – герой Великой Отечественной войны, солдат инженерно-штурмового батальона. В марте 1945 года, около города Нейсе, в рукопашной схватке он убил фаустпатроном по разным версиям от 8 до 13 немцев.

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Фаустпатрон как защитное оружие

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Фаустпатрон – легкое динамореактивное оружие. Фаустпатрон не давал отдачи при выстреле, потому что ствол оружия открыт с двух сторон. Из-за этого дальность полета гранаты всего 50 метров. В Красной армии «фаустпатроном» называли все немецкие противотанковые гранатомёты одноразового использования.

У геройского поступка Ватамана есть много критиков, и это касается именно использования фаустпатрона как оружия защиты. Критики утверждают, что фаустпатрон слишком тяжел, чтобы его можно было использовать в рукопашном бою. Тем не менее фаустпатрон диаметром 15 сантиметров, длиной 1 метр и весом в 3 килограмма вполне подошел Ватаману в качестве оборонительного оружия.

Личность Василия Ватамана

Про солдата Великой Отечественной войны мало информации. В карточке «награжденного к 40-летию Победы» есть информация, что он родился в1921 году в Молдавской ССР, Бельцкий уезд, Единецкий район, село Ротунда. Также есть информация о награде Ватамана – Орден Отечественной войны II степени. О том, когда его призвали в армию, насколько опытным он был солдатом, что было с Ватаманом после окончания войны, неизвестно.

Подвиг красноармейца Ватамана

Подвиг Василия Ватамана не так известен, как, например, подвиг Александра Матросова. К тому же, совершенный больше 70 лет назад, случай Ватамана за это время оброс большим количеством неточностей. Тем не менее, упоминание о подвиге красноармейца можно найти у военного историка Ильи Мощанского.

По воспоминания полковника запаса Егорова, который «открыл» героя, можно восстановить картину. В конце марта 1945-го в городе Нейсе уже почти не было немцев. Егоров собирал материал о подполковнике Комлеве, чей полк первым ворвался в город. Комлев дал Егорову тетрадный листок, на котором были описаны подвиги сражавшихся бойцов. Среди прочих там шла речь о Василии Ватамане. На подступах к городу он уничтожил 4 немецких солдат. Подразделение, в котором служил Ватаман, атаковало линию врагов. Во время атаки немецкий офицер выбил из рук Василия карабин. Но Ватаман не растерялся и за доли секунды, схватив лежавший неподалеку использованный фаустпатрон, «по лбу припечатал» немецкого офицера. Таким образом Ватаман убил 10 фашистов.