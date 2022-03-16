Великая Отечественная война на ранее неизвестных снимках

Фотокорреспондент Виктор Темин считается одним из самых оперативных и профессиональных репортеров СССР. Ему всегда удавалось быть в самом центре событий, менявших историю страны: первая экспедиция на Северный полюс, спасение челюскинцев, перелеты Чкалова, Белякова и Байдукова, первый перелет женщин-летчиц на самолете «Родина», экспедиции на ледоколах в Арктику... В годы Великой Отечественной войны он успел побывать на разных фронтах и сделать в числе прочих один из самых известных своих снимков — «Знамя Победы на Рейхстагом»: кадр был снят с самолета По-2 1 мая 1945 года, когда в Берлине еще шли бои. «Лента.ру» публикует архив с ранее неизвестными работами Темина, сделанными в 1943 году на Северо-Кавказском фронте.
Виктор Антонович родился в семье священнослужителя в Царевококшайске (ныне Йошкар-Ола) и первый свой снимок сделал, еще будучи школьником. Трудовую биографию он начал в газете «Известия ТатЦИКа», а в 1929-м по заданию редакции «Красная Татария» фотографировал приехавшего в Казань Максима Горького. При встрече писатель подарил молодому фотокору портативный фотоаппарат Leica, с которым Темин с тех пор не расставался.
С 1938 года в его объективе появилась война: глазами Темина читатели видели бои на озере Хасан (1938), конфликт на Халхин-Голе (1939), Советско-финскую войну 1939-1940 годов.
Военкором Темин прошел всю Великую Отечественную, был на разных фронтах. Удостоился двух орденов Красного Знамени, двух орденов Отечественной войны I и II степени, множества боевых медалей.
Как военный фотокор присутствовал на американском линкоре Missouri, на борту которого 2 сентября 1945 года союзники приняли капитуляцию императорской Японии, снимал на Нюрнбергском процессе в 1945 и 1946 годах.
У газетной витрины «Социалистическая Осетия» читают сводку Совинформбюро «В последний час», Орджоникидзе (Владикавказ), 1943 год.
Пленные под охраной идут по улице Краснодара, 1943 год.
Немецкая трофейная машина, юго-восточнее Нальчика, 1943 год.
Взорванный немцами вокзал в Моздоке, 1943 год.
Жители ремонтируют взорванный немцами железнодорожный путь на станции Крымская (Крымск), 1943 год.
После бомбежки население откапывает засыпанных людей, окраина Орджоникидзе (Владикавказ), 1943 год.
Части Красной армии идут по улице Краснодара, 1943 год.
Осмотр захваченных немецких танков в районе Орджоникидзе (Владикавказ), 1943 год.
В станице Крымской (Крымск) появились первые регулировщики, 1943 год.
Немецкая бронетехника, захваченная в боях за Орджоникидзе (Владикавказ), 1943 год.
У здания театра перед началом концерта, Орджоникидзе (Владикавказ), 1943 год.
Восстановилось трамвайное движение на улицах города Орджоникидзе (Владикавказ), 1943 год.
Немецкие трофеи, захваченные в последних боях за Орджоникидзе (Владикавказ), 1943 год.
Могилы немцев в Моздоке, 1943 год.
Сожженные и разрушенные немцами дома в городе Георгиевске (Ставропольский край), 1943 год.