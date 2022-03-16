Россияне в TikTok вспомнили жизнь в СССР и удивились

В TikTok шумно обсуждают видео о жизни в Советском Союзе в 1960-е годы.
"В СССР ничего не делали... только пили все время и в очередях стояли", — с сарказмом говорит автор (@buldog2224) видео, а затем показывает отрывки из советских передач, демонстрирующие, как на самом деле протекала жизнь в СССР.
Многие в комментариях написали, что в советское время стране было много чего, чем можно было гордиться.
"Живу до сих пор в Советской квартире и советские быт есть даже. Стенка, кастрюли и вижу качество. А сейчас кастрюли стоят 2-3 тысячи, а качество дно...";
"Какие у них лица, спокойные, добрые, уверенные в завтрашнем дне, ни у кого никогда уже больше не будет такого времени, очень жаль...";
"Приемник Алмаз, остался от деда, вещь прошедшая все, что возможно, а сигналы ловит даже где нет сети на современных телефонах...", — комментируют пользователи.
Другие же посчитали, что сейчас ситуация гораздо лучше, потому что "у нас есть доступ ко всему".
Раньше мы писали о неосуществленных архитектурных проектах СССР.