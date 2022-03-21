Почему в 90-е на пользование мобильником нужно было спецразрешение

Сейчас почти никто не помнит о том, что до 2000-го года все граждане России были обязаны при покупке мобильного телефона получить на него разрешение от Госсвязьнадзора.Разрешения эти были введены постановлением Правительства Российской Федерации «Об упорядочении использования радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) на территории РФ» в 1993 году и действовали целых семь лет, в какой-то мере сдерживая развитие мобильной связи. Госпошлина на разрешение телефона, тогда его еще называли сотовым, была около четырех долларов, что, в принципе, было недорого, но приходилось побегать, чтобы его оформить. Разрешение не давали без кассового чека на телефон, продавать телефон «секонд хэнд» тоже нужно было с чеком. В конце девяностых стало полегче: разрешение можно было оформить прямо в салоне сотовой связи.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Покинуть пределы страны с мобильным телефоном можно было только после выдачи разрешения органами Государственного таможенного комитета РФ, да и ввезти мобильный в Россию тоже было непросто.

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С чем это было связано?

Одни специалисты связывали такой подход к регистрации мобильных телефонов со стандартами, которые использовали первые сотовые операторы: в ходу тогда были скандинавский стандарт NMT-450, американский AMPS и его цифровой аналог D-AMPS. Стандарты жестко привязывали номер абонента к телефонному аппарату, и чтобы заменить номер на другой, нужно было нести телефон в компанию, и там его перепрограммировали.

Но есть мнение, что такое решение было просто атавизмом, доставшимся от СССР, в котором власти бдительно следили за чистотой эфира, глушили вражеские радиостанции, а радиопередатчики и коротковолновые приемники считались шпионским оборудованием. Правом занимать эфир обладали только КГБ, МВД, армия и Министерство связи. Конечно. существовали клубы радиолюбителей при ДОСААФ, но все любители эфира тоже были посчитаны и у каждого должно было быть свое разрешение на аппаратуру. То есть постановление 1993 года правительство приняло по инерции, все еще находясь одной ногой в СССР.

Госсвязьнадзор оправдывал усиленный контроль пресечением контрабанды мобильных телефонов.

Что грозило нарушителям?

По факту Госсвязьнадзор на нарушителей не охотился и облавы не устраивал, однако, если владельца сотового телефона задерживали и разрешения у него при себе не оказывалось, ему грозил серьезный штраф. Причем, разрешение не просто нужно было предъявить, нужно было еще разобрать телефон, вынуть из него батарею, чтобы работник милиции мог сверить номер с тем, что значился в разрешении. В соответствии со статьей 137 Административного кодекса РФ нарушителю грозило расставание с денежной суммой от 15 до 70 минимального размера оплаты труда (МРОТ). Например, в 1997 году МРОТ составлял 83 490 рублей, то есть забывчивому владельце сотового грозило расстаться с суммой от 1 252 350 рублей до 5 844 300 рублей. В 2000 году после деноминации МРОТ составил 132 рубля, а сумма, соответственно была от 1 980 рублей до 9 240 рублей, что тоже считалось весьма крупной суммой. На деле граждане предпочитали просто откупаться от работников милиции на месте, давая им взятки.

Например, газета «Коммерсант» писала о том, что московский милиционер остановил пресс-секретаря одной из ведущих на тот момент сотовых компаний, у которого не оказалось при себе разрешения, так как телефон был оформлен на компанию, а разрешение от компании по какой-то причине не удовлетворило милиционера; бизнесмену пришлось откупиться, дав стражу порядка двести рублей. Если бы он прошел в отделение, то телефон у него изъяли бы, а возвращать аппарат пришлось бы только через суд.

С владельцем другой компании, приехавшим в Россию из Грузии произошел еще более вопиющий случай: он не знал, что на мобильный телефон в России требуется специальное разрешение, отказался отдать сотруднику милиции свой телефон, оказал сопротивление и был избит. На тот момент такие разрешения не требовались не только в Грузии, но и во всех странах СНГ, и за рубежом.

Прогресс не остановить

К двухтысячному году это постановление не только изжило себя, но и становилось причиной коррупции. Кроме этого, с 1998 года в России стал активно развиваться новый тариф GSM, теперь номер телефона был привязан к сим-карте, то есть отслеживать телефонные аппараты больше не было нужды.

С тем, что подобный контроль себя изжил, не были согласны в ФСБ, об этом вспоминал Виктор Манешин, президент «Ассоциации 800», которая объединяла операторов стандартов AMPS и D-AMPS, он долгое время добивался отмены разрешений. Вопрос был решен лично президентом Владимиром Путиным: 25 февраля 2000 года он подписал два постановления правительства, изменив «порядок изготовления, ввоза в РФ и использования на территории РФ радиоэлектронных средств» и «условия приобретения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств».