Как установить и пользоваться VPN: подробная инструкция

В последнее время сервисы VPN стали, как никогда прежде, актуальными. И сейчас их массово используют не только крупные корпорации или хакеры, но и в том числе обычные люди, чтобы обойти ограничения. Поэтому, если ваш любимый сайт или социальную сеть заблокировали, то вы сможете вновь воспользоваться этими ресурсами благодаря VPN. В материале вы узнаете, что представляет собой VPN-сервис, как пользоваться VPN и как его настроить на любом устройстве.

Что такое VPN

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VPN расшифровывается как Virtual Private Network (виртуальная частная сеть). Это безопасное зашифрованное подключение к сети, благодаря которому пользователь может обходить локальные ограничения, сохраняя при этом конфиденциальность. Таким образом, на сегодняшний день это самый простой и эффективный способ защитить свой интернет-трафик.

Зачем нужен VPN

Зачастую VPN используют крупные компании для того, чтобы подключить своих сотрудников, которые работают удаленно. Где бы пользователь не находился, будь то дома, на отдыхе или в командировке, он сможет без каких-либо проблем получить доступ к корпоративным сервисам. Кроме этого, защищенная сеть, шифрующая данные, помогает защитить данные, как свои, так и компании, от хакеров.

Обычные же люди, по большей части, используют VPN, чтобы обеспечить себе доступ к сайтам и сервисам, которые заблокированы на территории их страны.

Как работает ВПН

При подключении к VPN-серверу ваш интернет-трафик перенаправляется через так называемый зашифрованный туннель, в который никто не сможет заглянуть. Когда пользователь включает VPN, его устройству присваивается уникальный IP-адрес. Таким образом, с помощью нового IP-адреса человек сможет пользоваться интернетом, как если бы он находился, например, в Германии, Великобритании, Японии или какой-либо другой стране, в которой у VPN-сервиса есть серверы. Стоит отметить, что при включении VPN ваш оригинальный IP-адрес становится скрытым от посторонних глаз.

VPN-сервисы зашифровывают подключение к интернету, а это означает, что третьи лица не смогут получить пользовательские данные в открытом виде. Они лишь увидят случайный и бесполезный набор символов, который не удастся перевести без специальных для этого ключей шифрования.

Как выбрать ВПН

На сегодняшний день существует огромный выбор приложений VPN-сервисов, и предпочтение стоит отдавать платным продуктам. Дело в том, что разработка программы требует инвестиций, и если производитель предоставляет приложение всем желающим бесплатно, то, вероятнее всего, его интересуют ваши личные данные, которые в дальнейшем он сможет перепродать третьим лицам. Еще одним минусом бесплатных VPN-сервисов является стабильность работы и скорость подключения. Однако не стоит сразу оплачивать первый попавшийся VPN-сервис. Большинство приложений предоставляют пользователям бесплатный пробный период, который позволит лучше ознакомиться с программой и понять, подходит ли она вам.

Что еще следует учитывать при выборе VPN-сервиса:

1. Совместимость устройства с приложением.

Большинство VPN-сервисов поддерживают все основные платформы (Windows, Mac, Android, Linux и iOS), однако есть и исключения. Поэтому если вы пользуетесь разными операционными системами, уточните, есть ли у выбранного VPN-сервиса приложения для обеих платформ. Кроме этого, обратите внимание на то, какое количество устройств к сервису, в рамках одной подписки, вы можете подключить одновременно. Зачастую это число не превышает трех.

2. Пользовательская поддержка.

Важно, чтобы в выбранном VPN-сервисе была доступная круглосуточная поддержка. Желательно отдавать предпочтение тем сервисам, у которых есть живые чаты, чтобы в реальном времени получить ответ на вопрос и помощь в решении проблемы, с которой вы столкнулись.

Что же касается поддержки посредством электронных писем, то зачастую ответа приходится ждать несколько часов или даже дней.

3. Гарантия на возврат денежных средств.

Если вы оплатили выбранный VPN-сервис, а спустя некоторое время решили, что он вам не подходит, то разорвать контракт может оказаться не так просто. Поэтому стоит искать такое приложение, которое гарантирует возврат денежных средств, если вы по каким-либо причинам захотите перестать им пользоваться.

4. Серверная сеть.

При выборе приложения также стоит учитывать, насколько у него большая серверная сеть. Чем больше стран, где находятся сервера VPN-сервиса, тем лучше.

5. Уровень шифрования.

Существует несколько типов шифрования, например, AES. Twofish, Camelia и многие другие. Каждый из них содержит свой ключ, и чем больше число, тем выше гарантия защиты. Наиболее высоким уровнем защищенности считается 256-битное шифрование.

6. Интерфейс.

Не менее важным фактором при выборе приложения VPN-сервиса является его интерфейс. Дело в том, что в некоторых подобных программах смогут разобраться лишь IT-специалисты, которые понимают технические тонкости. Поэтому необходимо выбрать такое приложение, в которым все действия будут максимально простыми, а интерфейс удобным и понятным.

Как установить VPN на iOS или Android

Схема установки приложения предельно проста. После того, как вы определились, какой VPN-сервис вам больше всего подходит, необходимо найти его в Play Market, если пользуетесь операционной системой Android, или в App Store, если у вас iOS, а затем установить его на свой девайс.

Как пользоваться VPN

После того, как вы скачали VPN-сервис на свое устройство, запустите приложение. Далее, скорее всего, вам необходимо будет создать учетную запись. А уже после этого можно активировать VPN, зачастую переключатель располагается на главном экране приложения. И уже через считанные секунды ваше устройство подключится к той локации, которая окажется лучшей для вашей сети. Если же вы захотите сменить сервер, то сделать это можно вручную, выбрав при этом нужную страну из предложенных. Подключить VPN также можно и другим способом: посетить раздел «Настройки» на своем устройстве, затем открыть вкладку VPN и активировать ее ползунком. Настройки смартфонов могут различаться, однако основные действия все же во многом схожи.