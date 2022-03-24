Первые в мире тяжелые бомбардировочные корпуса появились в СССР

В постановлении говорилось, что перемены в ВВС РККА "переводят их из оружия вспомогательного назначения, которое они по существу занимали до сих пор, на роль самостоятельного рода войск". И поэтому нужно произвести деление воздушных сил в соответствии со стратегическим и оперативно-тактическим назначением на войсковую, армейскую и фронтовую авиацию.

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Далее, уже в исполнение упомянутого документа и в соответствии с задачами, летно-техническими данными и вооружением, военная авиация подразделялась на истребительную, бомбардировочную, штурмовую и разведывательную. Для этого формировались авиабригады с соответствующей специализацией. Хотя параллельно сохранялись и смешанные бригады, состоящие из самолетов разных типов и разного назначения. Первоначально в бригаду входило от двух до пяти эскадрилий.

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Что касается нового направления, а именно тяжелобомбардировочных бригад, то поначалу они имели в своем составе четыре эскадрильи ТБ-1 (48 машин), эскадрилью самолетов сопровождения Р-6 (12 машин) и эскадрилью истребителей И-5 (31 машина). Все самолеты, разумеется кроме самих ТБ, должны были обеспечивать защиту бомбардировщиков как на аэродромах, так и при выполнении боевых заданий. К этому моменту уже был создан и испытан четырехмоторный бомбардировщик ТБ-3, которым и планировалось оснастить корпуса. Однако этот самолет оказался сложен в производстве, был довольно "сырым", и авиапромышленность поначалу сильно опаздывала с его серийным выпуском. Поэтому приняли соломоново решение: пополнять авиабригады этой моделью по мере поступления, постепенно заменяя уже устаревающий ТБ-1.

Тогда же родилась идея свести бригады в тяжелобомбардировочные авиакорпуса. Со временем в их состав добавили еще по одной-две бригады СБ (скоростные бомбардировщики).

За несколько месяцев возникло пять авиакорпусов. Характерно, что впервые в истории не только отечественной, но и мировой авиации они были нацелены на выполнение самостоятельных стратегических, а также масштабных оперативно-тактических задач.

Ведь в других странах тогда ничего подобного не было. Имевшиеся бомбардировщики были куда слабее ТБ-3, численность их была сравнительно не велика, а специальных бомбардировочных соединений и вовсе не существовало. Более того, обсуждались идеи вообще запретить производство тяжелых бомбардировщиков - как "варварского оружия". В крайнем случае, предлагалось выпустить их ограниченной серией и передать в управление Лиги Наций - на случай, если вдруг какое-нибудь государство начнет вести себя слишком агрессивно. Само-собой, по мере роста угрозы новой большой войны об этих мечтаниях забыли.

Первые опыты использования тяжелобомбардировочных корпусов настолько вдохновили командование Красной армии, что Реввоенсовет СССР 1 декабря 1933 года выпустил приказ №-0101, где, в частности, говорилось: "Тяжелой авиации главной задачей иметь подготовку в выполнении самостоятельных воздушных операций, для чего овладеть навыками по выполнению дальних бомбардировочных полетов частями и соединениями, днем и ночью, в разных метеорологических условиях, как над землей, так и над водой. Отработать тактику самозащиты от воздушного нападения противника. Проводить в этих полетах тренировку по взаимодействию с крейсерами, легкими бомбардировщиками. Овладеть бомбометанием из облаков по расчету времени и ночью. Овладеть взаимодействием с Морским флотом в борьбе против флота и десантов противника, в бою у своей базы, на подходах к ней в открытом море и у базы противника. Овладеть техникой и тактикой ведения боя соединений с воздушным противником на пути к цели и обратно".

Еще дальше в своих предложениях пошли заместитель наркома обороны Михаил Тухачевский и командующий Белорусским военным округом Иероним Уборевич. Они направили письмо народному комиссару обороны СССР Клименту Ворошилову, где настаивали на том, что авиапромышленность должна довести количество боевых самолетов РККА к 1935 году до 15 тысяч.

Большое впечатление в мире произвели полеты нескольких звеньев ТБ-3 по европейским столицам. Одна французская газета писала: "пятьсот русских бомбовозов могут раздавить Европу как тухлое яйцо".

Между тем дела шли не так идеально. К тому же в те времена Красная армия постоянно реформировалась. И не всегда в лучшую сторону. В январе тяжелобомбардировочные корпуса были собраны в Авиационную армию резерва Главного командования (АОН). Позже в структуре авиации РККА происходили и другие изменения. Одновременно прокатилась волна репрессий, лишившая многие авиасоединения командиров.