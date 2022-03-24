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4 часа назад

Повторится ли в России демографическая яма 90-х — мнение историка и спеца по интиму

WMJ.ruWMJ.ru

Санкции тревожат россиян — и в том числе заставляют задуматься о том, не повторится ли демографический кризис 1990-х.

Повторится ли в России демографическая яма 90-х
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Историки спешат успокоить по крайней мере насчет рождения детей. По словам историка Татьяны Соболевой, 2022 год отличается от 1990-х социальными выплатами и большей политической стабильностью.

«Коэффициент рождаемости в советский период, в 70-е годы, был 2. Сегодня коэффициент – 1,4 -1,5. Опять же, он связан с тем, что у нас сегодня в материнство входят девушки, которые родились в 90-е годы»,

– говорит Соболева.

При этом сексолог Виктория Акшибаева отмечает, что влечения во время геополитического кризиса, действительно, может стать меньше.

«Пока нам через новости показывают, что все плохо и мы все умрем, страх выживания блокирует либидо и сексуальное возбуждение, потому что это несопоставимо»,

— делится сексолог.

На стабилизацию психики в этом отношении она дает около полугода. А вот какие контрацептивы отечественного производства рекомендуют эксперты.

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