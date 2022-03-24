Повторится ли в России демографическая яма 90-х

Санкции тревожат россиян — и в том числе заставляют задуматься о том, не повторится ли демографический кризис 1990-х.
Историки спешат успокоить по крайней мере насчет рождения детей. По словам историка Татьяны Соболевой, 2022 год отличается от 1990-х социальными выплатами и большей политической стабильностью.
«Коэффициент рождаемости в советский период, в 70-е годы, был 2. Сегодня коэффициент – 1,4 -1,5. Опять же, он связан с тем, что у нас сегодня в материнство входят девушки, которые родились в 90-е годы»,
– говорит Соболева.
При этом сексолог Виктория Акшибаева отмечает, что влечения во время геополитического кризиса, действительно, может стать меньше.
«Пока нам через новости показывают, что все плохо и мы все умрем, страх выживания блокирует либидо и сексуальное возбуждение, потому что это несопоставимо»,
— делится сексолог.
На стабилизацию психики в этом отношении она дает около полугода. А вот какие контрацептивы отечественного производства рекомендуют эксперты.