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3 часа назад

Одну из версий гибели группы Дятлова смогли доказать

Стелла Шмель

Участник недавней экспедиции к перевалу Дятлова Олег Демьяненко смог доказать одну из версий гибели группы Дятлова в 1959 году. Об этом пишет "Газета.Ru".

Впервые получилось зафиксировать сход лавины неподалеку от места, где располагался лагерь участников злополучного похода.

В этом и заключалась одна из гипотез гибели группы: место лавиноопасно, но вплоть до 2022 года никто не мог привести даже фотодоказательств этого факта.

Как считает Демьяненко, дело в особом геоморфологическом строении склона: снег в этом участке ложится таким образом, что временами тут сходят лавины, но из-за необычной аэродинамики места снег над воронкой летит с большой скоростью и оседает моментально.

"Конечно, шансы смоделировать те же условия, что были в месте палатки, составляют 1 на 10 тысяч. Ведь долго говорили, что такого тут не может быть, не бывает. Нами было доказано, что район потенциально лавиноопасный. И хотя все всегда говорили, что такого никогда не может быть, лавины там случаются",

- сказал он.

Демьяненко и его коллегам довелось оказаться там как раз перед сходом микролавины и они успели сделать фотографии. Но уже спустя 15 минут следов ее схода не сохранилось из-за сильнейшей пурги.

Ранее мы писали, какие легенды окружают перевал Дятлова.

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