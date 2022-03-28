Одну из версий гибели группы Дятлова смогли доказать

Участник недавней экспедиции к перевалу Дятлова Олег Демьяненко смог доказать одну из версий гибели группы Дятлова в 1959 году. Об этом пишет "Газета.Ru".
Впервые получилось зафиксировать сход лавины неподалеку от места, где располагался лагерь участников злополучного похода.
В этом и заключалась одна из гипотез гибели группы: место лавиноопасно, но вплоть до 2022 года никто не мог привести даже фотодоказательств этого факта.
Как считает Демьяненко, дело в особом геоморфологическом строении склона: снег в этом участке ложится таким образом, что временами тут сходят лавины, но из-за необычной аэродинамики места снег над воронкой летит с большой скоростью и оседает моментально.
"Конечно, шансы смоделировать те же условия, что были в месте палатки, составляют 1 на 10 тысяч. Ведь долго говорили, что такого тут не может быть, не бывает. Нами было доказано, что район потенциально лавиноопасный. И хотя все всегда говорили, что такого никогда не может быть, лавины там случаются",
- сказал он.
Демьяненко и его коллегам довелось оказаться там как раз перед сходом микролавины и они успели сделать фотографии. Но уже спустя 15 минут следов ее схода не сохранилось из-за сильнейшей пурги.
Ранее мы писали, какие легенды окружают перевал Дятлова.