Приметы из СССР, в которые продолжают верить и сейчас

В приметы люди, кажется, верили всегда. Некоторые суеверия появились много веков назад, другие — относительно молодые, возникшие во времена Советского Союза. Отказаться от части из них часть людей не может и по сей день. О приметах, доставшихся нам в наследство от СССР, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" Кадр из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика"

Не наступать на люки

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В возникновение этого суеверия внесла свой вклад развивающаяся в городах инфраструктура. Родители, опасающиеся того, что дети могут провалиться под землю, категорически запрещали им наступать на канализационные люки. Говорили, что если наступить на люк, то в семью обязательно придет несчастье. Впечатлительные малыши верили в примету и старательно обходили канализационные люки. Некоторые даже взрослые люди продолжают это делать и до сих пор, не особо, откровенно говоря, понимая, зачем это делают. Вернее, не задаваясь вопросом, откуда взялась эта примета.

Съедать "счастливые" билетики

В СССР за проезд в общественном транспорте расплачивались, покупая бумажные билетики с выбитыми на них шестизначными цифрами. Кому пришло в голову сложить три первые и три последние цифры, неизвестно, но вскоре это начали делать буквально все. Считалось, что если сумма первых трех цифр на билете равна сумме трех последних, то такой “талончик” обязательно принесет удачу. Существовало два варианта развития событий: кто-то считал, что для того, чтобы за обладателем "счастливого" билетика удача ходила по пятам, необходимо было его обязательно сохранить, другие же утверждали, что бумажку со счастливым набором цифр необходимо съесть. В наши дни вряд ли кому-то придет в голову жевать транспортные карточки, но в некоторых семьях до сих пор бережно хранят "счастливые" билетики из советского прошлого.

Не мыть голову перед экзаменом

Студенты всегда были суеверны: действительно, в какие только приметы не поверишь и чего только не сделаешь, чтобы увидеть в зачетной книжке такую желанную “пятерку”. В частности, перед экзаменом ни в коем случае не рекомендовалось мыть голову: примета гласила, что это может "вымыть" все знания, которые старательно в нее вкладывались. Также за получение отметки "отлично" отвечали пятикопеечные монеты, положенные в обувь перед экзаменом, и конспекты с учебниками, которые клали под подушку. Все эти приметы пользуются популярностью и у нынешних студентов.

Присесть на дорожку

Изначально на уже собранные чемоданы путешественники начали присаживаться, чтобы немного успокоиться и вспомнить, на месте ли все документы и все ли необходимые вещи сложены в багаж. Со временем эта традиция переросла в примету, согласно которой путешествие пройдет гладко, если перед выходом хотя бы на минутку отъезжающие и провожающие их люди присядут на чемоданы.

Не наступать на ногу