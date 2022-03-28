Почему знаменитое фото “иранской наложницы” называют фейком

До сих пор существуют страны, в которых гарем и многоженство – неискоренимая традиция. И попадают в число “любимых женщин” только отборные красотки. Или нет?... В новом материале “Рамблера” история иранки, фотография которой облетела интернет и вызвала бурные споры.

Правление иранского шаха Насер ад-Дина считается одним из самых продолжительных (1848-1896). И за все эти годы в его гарем попало более сотни красавиц. Но одну из них он предпочел всем остальным. А имя ее было Анис аль-Долях.

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Анис восхищались десятки мужчин. По слухам, 13 отвергнутых поклонников ушли из жизни, не справившись с горем неразделенной любви. Как бы то ни было, девушка оказалась не только безумно красивой и мудрой, но и хитрой. Есть мнение, что любимая жена шаха являлась едва ли не теневым руководителем Ирана.

Вот только когда фотографии Анис аль-Долях появились в интернете, они быстро стали предметом бурных дискуссий.

Конечно, стандарты красоты в разных странах несколько отличаются и меняются со временем. Но поверить в то, что усатая пышка могла покорить сердце руководителя Ирана, пользователи интернета не могли. Хотя снимки оказались настоящими. Но был один нюанс.

На всплывших фото действительно изображены женщины этого гарема, в числе которых была и Анис. Но фотографирование их открытых лиц (даже на память для личного архива) считалось нарушением морали, диктуемой Кораном. Вот и оказались на снимках “принцессы” с пивным животиком, усами и даже сросшимися бровями. Все это были актеры-мужчины.

Откуда во дворце Насер ад-Дина появились актеры? Тут тоже все логично. Иранский шах был человеком прогрессивным. Путешествуя по Европе, он посещал театральные и танцевальные представления и захотел иметь придворный театр.

Во дворце часто ставились пьесы бытовые, юмористические и сатирические. Но поскольку женщинам запрещалось играть на сцене (они получили возможность выступать на сцене в 1917 году), то все роли исполняли мужчины. В этих милых сердцу шаха постановках часто высмеивались его наложницы, жены и даже он.

Однажды шах был с визитом в Петербурге и посетил балет. Его сразили костюмы балерин. И по приезде домой он приказал пошить всем женам и наложницам в гареме сшить балетные пачки.

Насер ад-Дин с юношества очень любил фотографировать. У него был свой фотоаппарат и придворный фотограф, который помогал шаху проводить съемки. Часто в объективе Насер ад-Дина оказывались актеры его театра.