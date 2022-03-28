Женщина переплыла океан на веслах и установила мировой рекорд

Жительница Великобритании Виктория Эванс переплыла Атлантический океан на семиметровой весельной лодке с первой попытки и установила мировой рекорд. Об этом сообщает GoodNewsNetwork.

Фото: SWNS SWNS

Чтобы преодолеть расстояние в 4,7 тысячи километров от Канарских островов до Барбадоса на веслах Виктории понадобилось 40 дней и 19 часов. Британка заявила, что она хотела "показать женщинам и девочкам, что для них нет ничего невозможного".

Ранее Эванс никогда не занималась греблей, она работает адвокатом. А к такому путешествию она начала готовиться три года назад.

Чтобы стать самой быстрой из 11 женщин, пересекших Атлантику, ей пришлось грести по 12-14 часов в день. Предыдущее высшее мировое достижение равнялось 49 дням и 7 часам.

Кроме этого Эванс удалось собрать 24 тысячи фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей) для благотворительной организации Women in Sport.