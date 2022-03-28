Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
3 часа назад

Женщина переплыла океан на веслах и установила мировой рекорд

Мария Иглина

Жительница Великобритании Виктория Эванс переплыла Атлантический океан на семиметровой весельной лодке с первой попытки и установила мировой рекорд. Об этом сообщает GoodNewsNetwork.

Женщина переплыла океан на веслах и установила мировой рекорд
Фото: SWNSSWNS

Чтобы преодолеть расстояние в 4,7 тысячи километров от Канарских островов до Барбадоса на веслах Виктории понадобилось 40 дней и 19 часов. Британка заявила, что она хотела "показать женщинам и девочкам, что для них нет ничего невозможного".

Ранее Эванс никогда не занималась греблей, она работает адвокатом. А к такому путешествию она начала готовиться три года назад.

Чтобы стать самой быстрой из 11 женщин, пересекших Атлантику, ей пришлось грести по 12-14 часов в день. Предыдущее высшее мировое достижение равнялось 49 дням и 7 часам.

Кроме этого Эванс удалось собрать 24 тысячи фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей) для благотворительной организации Women in Sport.

Ранее женщина поймала древнюю рыбу и поставила рекорд.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители