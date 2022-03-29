Без рекламы и политики: первая социальная сеть для пенсионеров

В США создали социальную сеть по интересам специально для пенсионеров. Соцсеть под названием Senior Planet Community создана по инициативе Американской Ассоциации Пенсионеров и компании Older Adults Technology Services. Последняя проводила курсы компьютерной грамотности для пожилых во время пандемии. Первыми пользователями новой соцсети стали как раз учащиеся курсов. Площадка Senior Planet Community ориентирована исключительно на поколение 50+. На платформе нет рекламы, нет платы за регистрацию. Самих пользователей на площадке пока мало. Это плюс, так как создатели могут быстрей модерировать контент и подстраивать его под новых пользователей. Цель площадки — помочь пенсионерам найти новых знакомых по интересам и отвлечь их от соцсетей с токсичной атмосферой.

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Сайт arstechnica.com сообщает, что разработчики фокусировались на «общих интересах, а не политических спорах», которые часто случаются на других площадках. В соцсети запрещено переходить на личности, оскорблять пользователей на почве происхождения, а также взглядов. Обсуждать политику можно, но внутри обсуждения нельзя переводить тему и провоцировать пользователей.

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«Команда модераторов следит за всеми комментариями, сообщениями и обновлениями, которые добавляются на платформу <...> Личные сообщения являются приватными, поэтому мы призываем всех пользователей сообщать о любых учетных записях, которые могут их беспокоить», — отметила в интервью порталу Сюзанна Майклебаст, директор по коммуникациям OATS.

seniorplanet.org

Что можно сделать в соцсети? Например, присоединиться к сообществу любителей чтения, садоводства, домашних питомцев, к группам путешественников, спортсменов, кулинаров. Внутри платформы люди могут вступать в группы и подписываться на паблики, обмениваться фотографиями, переписываться и упоминать друзей.