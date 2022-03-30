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2 часа назад

Народные приметы на 31 марта: что нельзя делать в этот день

СОВАСОВА

31 марта в народном календаре Кирилл - дери полоз. Наши предки молились в этот день о дождях для посевов.

Что нельзя делать 31 марта
Фото: СОВАСОВА

В такое время не рекомендуется ходить в гости и впускать в дом посторонних людей. Считалось, что чужаки могут принести беду.

Категорически нельзя купать ребенка, прочно не закрыв все двери. Наши предки утверждали, что иначе малыш будет несчастен.

Не стоит в этот день примерять чужую одежду или есть не из своей посуды. В народе говорили, что в противном случае можно позаимствовать судьбу другого человека.

Сплетникам лучше воздержаться от горячих споров и обсуждений чьих-то недостатков. Иначе можно их перенять.

Наши предки также считали, что в последний день месяца не стоит стричь ногти или волосы. Тот, кто ослушается этого правила, рискует потерять защиту и лишиться здоровья.

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