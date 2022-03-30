Раскрыто происхождение легенды о медведях на улицах в России

Историк Денис Хрусталев раскрыл происхождение легенды о том, что в России по улицам гуляют медведи. Своим мнение специалист поделился в материале «Ленты.ру» о российских медведях.
Хрусталев считает, что легенда о медведях на улицах появилась еще в XVI веке по вине немецкого дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна, который дважды побывал на Руси и собрал большое количество материала по истории, географии и этнографии русского государства.
Труд Герберштейна «Записки о Московии» был опубликован в 1549 году на латинском языке и на долгое время стал основным источником сведений о России в Западной Европе.